Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T06:18+0300
https://ria.ru/20200214/1564684737.html
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564260_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8e121b37e24a22d9cd5d068a6a2b2214.jpg
РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек

06:00 14.02.2020 (обновлено: 06:18 14.02.2020)
12566
© REUTERS / Tyrone SiuПолицейский в защитном костюме во время эвакуации жителей жилого дома в Гонконге
Полицейский в защитном костюме во время эвакуации жителей жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи, из них 1 380 человек скончались, 6 723 излечились и выписаны из больниц, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Госкомитет накануне информировал о 1 367 жертвах коронавируса по всей стране, в статистике за четверг говорится о 121 новых летальных случаях. Нестыковку с прошлыми данными власти объяснили тем, что ранее по ошибке дважды посчитали 108 жертв в провинции Хубэй.
"По состоянию на полночь 13 февраля (в ночь на 14 февраля – ред.), государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 63 851 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 55 748 человек (10 204 человека находятся в тяжелом состоянии), 6 723 человека выписаны из больниц и 1 380 скончались (из-за того, что данные по Хубэю дублировались, сокращено на 108) ", - говорится в сообщении госкомитета.
Отдельно в Гонконге выявлены 53 случая заражения (из них один человек скончался, один выздоровел), в Макао обнаружили 10 инфицированных (трое из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).
В настоящее время еще почти 178 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
За последние сутки выявлены 5 090 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 081 человека, скончался 121 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 2 174 человека.
Число зараженных новым коронавирусом вне Китая уже составило 505 человек, это менее 1% от заболевших в самом Китае.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
205343
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Спектакль На дне в рамках фестиваля NET
В России сильно выросла заболеваемость циррозом, выяснили ученые
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Число новых заражений коронавирусом за пределами Хубэя снижается
Здание посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США поздравило Героя СССР Алексея Волошина со столетием
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
Анатолий Артамонов
Биография Анатолия Артамонова
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Планета Земля
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Пассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль. 14 февраля 2020
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Алеппо
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
04:10ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей
Лента новостейМолния