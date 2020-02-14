Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек

Полицейский в защитном костюме во время эвакуации жителей жилого дома в Гонконге

ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи, из них 1 380 человек скончались, 6 723 излечились и выписаны из больниц, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Госкомитет накануне информировал о 1 367 жертвах коронавируса по всей стране, в статистике за четверг говорится о 121 новых летальных случаях. Нестыковку с прошлыми данными власти объяснили тем, что ранее по ошибке дважды посчитали 108 жертв в провинции Хубэй.

"По состоянию на полночь 13 февраля (в ночь на 14 февраля – ред.), государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 63 851 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 55 748 человек (10 204 человека находятся в тяжелом состоянии), 6 723 человека выписаны из больниц и 1 380 скончались (из-за того, что данные по Хубэю дублировались, сокращено на 108) ", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 53 случая заражения (из них один человек скончался, один выздоровел), в Макао обнаружили 10 инфицированных (трое из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).

В настоящее время еще почти 178 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлены 5 090 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 081 человека, скончался 121 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 2 174 человека.

Число зараженных новым коронавирусом вне Китая уже составило 505 человек, это менее 1% от заболевших в самом Китае.