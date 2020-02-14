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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T07:45+0300
https://ria.ru/20200214/1564684692.html
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152855/15/1528551590_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_e4747c06463a0facdd6242870dad227e.jpg
РИА Новости

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

05:51 14.02.2020 (обновлено: 07:45 14.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкАлеппо
Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Алеппо. Архивное фото
МААРЕТ-ЭН-НУУМАН, 14 фев - РИА Новости. Сирийской армии в ходе контрнаступления на севере страны впервые за много лет удалось взять под полный контроль важную трассу М-5 ДамаскАлеппо, однако расположенные в провинции Идлиб турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по ней.
После освобождения в январе городов Хан-Шейхун и Маарет-Эн-Нууман, а затем и ближайшего к Идлибу населенного пункта Серакиб стратегически важная автомобильная дорога М-5 Дамаск — Алеппо, пересекающая Сирию с севера на юг, стала свободна. Теперь ею спокойно могут пользоваться сирийцы, которым надо проехать с юга или центра страны в Алеппо - второй по важности город страны.
"Дорога впервые за много лет стала безопасной. Я еду в Алеппо, у меня там родственники. Раньше попасть туда было очень сложно, из-за этого мы редко виделись с моими родными. Сейчас с этим никаких проблем нет. Это большое счастье для нас, что дорога свободна. Когда там были боевики, многие участки простреливались, и мы боялись даже приближаться к линии фронта, сейчас все в порядке", - рассказал журналистам местный житель Усама Фарид.
Однако после Хан-Шейхуна поток машин вынужден сворачивать с трассы влево и делать крюк в несколько километров по полю, поскольку впереди два поста турецкой армии, которые блокируют участок дороги длиной около километра, объясняя это целями безопасности. Турки пропускают только машины российской военной полиции.
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Турецкие посты стоят здесь больше года, когда по этой территории еще проходила граница идлибской зоны деэскалации. Сейчас фронт сместился далеко на север, и турецкие военные оказались в глубоком тылу. Несмотря на то, что они находятся там без разрешения официального Дамаска, сирийская армия проявляет сдержанность и не идет на обострение.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
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В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииТурцияСирияДамаск (город)АлеппоВ мире
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