Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

МААРЕТ-ЭН-НУУМАН, 14 фев - РИА Новости. Сирийской армии в ходе контрнаступления на севере страны впервые за много лет удалось взять под полный контроль важную трассу М-5 Сирийской армии в ходе контрнаступления на севере страны впервые за много лет удалось взять под полный контроль важную трассу М-5 Дамаск Алеппо , однако расположенные в провинции Идлиб турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по ней.

После освобождения в январе городов Хан-Шейхун и Маарет-Эн-Нууман, а затем и ближайшего к Идлибу населенного пункта Серакиб стратегически важная автомобильная дорога М-5 Дамаск — Алеппо, пересекающая Сирию с севера на юг, стала свободна. Теперь ею спокойно могут пользоваться сирийцы, которым надо проехать с юга или центра страны в Алеппо - второй по важности город страны.

"Дорога впервые за много лет стала безопасной. Я еду в Алеппо, у меня там родственники. Раньше попасть туда было очень сложно, из-за этого мы редко виделись с моими родными. Сейчас с этим никаких проблем нет. Это большое счастье для нас, что дорога свободна. Когда там были боевики, многие участки простреливались, и мы боялись даже приближаться к линии фронта, сейчас все в порядке", - рассказал журналистам местный житель Усама Фарид.

Однако после Хан-Шейхуна поток машин вынужден сворачивать с трассы влево и делать крюк в несколько километров по полю, поскольку впереди два поста турецкой армии, которые блокируют участок дороги длиной около километра, объясняя это целями безопасности. Турки пропускают только машины российской военной полиции.

Турецкие посты стоят здесь больше года, когда по этой территории еще проходила граница идлибской зоны деэскалации. Сейчас фронт сместился далеко на север, и турецкие военные оказались в глубоком тылу. Несмотря на то, что они находятся там без разрешения официального Дамаска, сирийская армия проявляет сдержанность и не идет на обострение.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.