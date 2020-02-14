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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T05:45+0300
https://ria.ru/20200214/1564684659.html
Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564684559_85:0:1641:875_1036x0_80_0_0_544980fd63bc152bcb3c600434cd8d0d.jpg
РИА Новости

Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео

05:45 14.02.2020
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Агентство SANA опубликовало видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску.
На роликах видна работа, предположительно, сирийских зенитных комплексов, при этом слышен гул, в небе можно рассмотреть вспышки.
Ранее сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что ПВО страны отражает атаку на Дамаск. По данным журналистов, несколько объектов удалось сбить. Утверждается, что удары наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны. Израильская армия пока никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее Израиль не раз наносила удары по объектам в Сирии. Как утверждают власти страны, таким образом они намерены противодействовать военному присутствию Ирана на сирийской территории.
В последний раз Дамаск подвергался атаке ночью 6 февраля. Тогда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью ракетами "воздух — земля" по пригородам столицы арабской республики. В ответ правительственные войска применили комплексы ПВО.
В Москве неоднократно призывали Израиль прекратить произвольные атаки и уважать суверенитет арабской республики.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияДамаск (город)ИзраильВ мире
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