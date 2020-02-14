Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео

На роликах видна работа, предположительно, сирийских зенитных комплексов, при этом слышен гул, в небе можно рассмотреть вспышки.
Ранее сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что ПВО страны отражает атаку на Дамаск. По данным журналистов, несколько объектов удалось сбить. Утверждается, что удары наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны. Израильская армия пока никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее Израиль не раз наносила удары по объектам в Сирии. Как утверждают власти страны, таким образом они намерены противодействовать военному присутствию Ирана на сирийской территории.
В последний раз Дамаск подвергался атаке ночью 6 февраля. Тогда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью ракетами "воздух — земля" по пригородам столицы арабской республики. В ответ правительственные войска применили комплексы ПВО.
В Москве неоднократно призывали Израиль прекратить произвольные атаки и уважать суверенитет арабской республики.