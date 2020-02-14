Генконсул в Китае рассказал об обстановке в регионе из-за коронавируса

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Генеральный консул Генеральный консул России в китайском городе Харбин Владимир Ощепков рассказал РИА Новости, что ситуация из-за коронавируса в регионе нормализовалась, многие россияне, постоянно или временно находившиеся на северо-востоке Китая, смогли уехать в РФ.

"В настоящее время в консульском округе осталось немного российских граждан, их количество на порядок меньше, чем прежде – до начала ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщил дипломат. По его словам, "несмотря на то, что работа пунктов пропуска на российско-китайской границе была приостановлена, через многие из них соотечественники могли въехать в Россию". Ощепков отметил, что благодаря такому режиму работы погранпереходов большое число россиян, постоянно проживающих или временно находящихся на северо-востоке Китая, успешно возвратились на родину.

"Откровенно говоря, в первые дни начала эпидемии у соотечественников в Китае преобладали панические настроения, в основном из-за опасения быть "заблокированными" в стране, где с каждым днём растёт число заразившихся новым вирусом, но в дальнейшем ситуация нормализовалась. Многие благополучно уехали домой, остались только те, кто по каким-то причинам не могли или не хотели покидать Китай", - заявил дипломат.

Как отметил собеседник агентства, провинция Хэйлунцзян и городской округ Хулунбуир автономного района Внутренняя Монголия, входящие в консульский округ генконсульства, являются относительно благополучными регионами по коронавирусу. "Достаточно напряжённым периодом в борьбе с новым вирусом для местных властей была прошлая неделя, когда был резкий прирост заболевших. При этом хочу оговориться, это касалось только относительных цифр, по абсолютным показателям наш консульский округ заметно отстаёт от других китайских регионов", - отметил Ощепков.

Генконсул выразил надежду, что "самый сложный период уже позади". "Постепенно в консульском округе восстанавливается жизнь. Конечно, ещё сохраняется много ограничений в жизнедеятельности населения, но эти меры оправданы, и никто этим не возмущается", - подчеркнул собеседник агентства.