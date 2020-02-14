Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Движение грузов через российско-китайскую границу продолжается, несмотря на Движение грузов через российско-китайскую границу продолжается, несмотря на коронавирус , ежедневно через границу проходят более 100 грузовых автомобилей и 20-25 железнодорожных составов, заявил РИА Новости генеральный консул России в северокитайском Харбине Владимир Ощепков.

"На многих пунктах пропуска возобновлены, хоть и в ограниченном режиме, грузовые перевозки с Россией. Ежедневно через российско-китайскую границу переезжает более сотни грузовых автомобилей. На погранпереходе проводятся тщательные проверки со стороны санитарно-эпидемиологических служб", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что "в Амурской области могут переезжать границу с Китаем только российские транспортные средства без экспедиторов и сопровождающих грузы лиц".

"Отметим, что ни во время китайских новогодних праздников, ни сейчас не прекращалось грузовое сообщение между нашими странами через пункт пропуска Маньчжурия – Забайкальск. На прошлой неделе заработал железнодорожный пункт пропуска Суйфэньхэ – Пограничный. В среднем около 20-25 железнодорожных составов в сутки проходят через российско-китайскую границу", - добавил Ощепков.

При этом он подчеркнул, что "пока ещё рано говорить о полноценном восстановлении работы российско-китайских погранпереходов, надеемся, что этому будет способствовать улучшающаяся эпидемиологическая ситуация в консульском округе".

В консульский округ российского генконсульства в Харбине входят провинция Хэйлунцзян и городской округ Хулунбуир автономного района Внутренняя Монголия. Согласно последним данным, в Хэйлунцзяне выявлено 418 случаев заражения коронавирусом, из них в Харбине – 164. За время эпидемии в провинции от заболевания скончались 11 человек. Во Внутренней Монголии коронавирусом заразились 65 человек, летальных исходов пока не было.

Как ранее сообщил замгендиректора РЖД Алексей Шило, несмотря на ситуацию с коронавирусом, за прошедшие дни февраля в компании отмечают рост экспорта и импорта с Китаем более чем на 10%, а транзит из Китая в Европу растет на 2,5%.