Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Ранее сообщалось, что камбоджийские власти разрешили высадку пассажиров в Сиануквиле, после того как все 20 человек с борта Westerdam, которых проверяли на коронавирус, оказались свободны от инфекции. По данным, полученным РИА Новости от властей провинции Преах Сианук, на борту восемь россиян: семь пассажиров и один член экипажа.
"Первые пассажиры сошли с лайнера и направились домой! Мы счастливы приветствовать их, когда они ступают на твердую землю. Мы благодарим правительство Камбоджи, которое помогло тому, чтобы это произошло", - сообщила миссия в Twitter.
На пристани пассажиров лично приветствовал премьер Камбоджи Хун Сен.
Компания-оператор круиза обещает доставить всех пассажиров судна в ближайшие дни в Пномпень, откуда, начиная с пятницы, будут отправляться чартерные авиарейсы, которые доставят пассажиров в родные страны.
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