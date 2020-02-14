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Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
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РИА Новости

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

04:38 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Westerdam
Круизный лайнер Westerdam
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер Westerdam. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Ранее сообщалось, что камбоджийские власти разрешили высадку пассажиров в Сиануквиле, после того как все 20 человек с борта Westerdam, которых проверяли на коронавирус, оказались свободны от инфекции. По данным, полученным РИА Новости от властей провинции Преах Сианук, на борту восемь россиян: семь пассажиров и один член экипажа.
"Первые пассажиры сошли с лайнера и направились домой! Мы счастливы приветствовать их, когда они ступают на твердую землю. Мы благодарим правительство Камбоджи, которое помогло тому, чтобы это произошло", - сообщила миссия в Twitter.
На пристани пассажиров лично приветствовал премьер Камбоджи Хун Сен.
Компания-оператор круиза обещает доставить всех пассажиров судна в ближайшие дни в Пномпень, откуда, начиная с пятницы, будут отправляться чартерные авиарейсы, которые доставят пассажиров в родные страны.
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