Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Ранее сообщалось, что камбоджийские власти разрешили высадку пассажиров в Сиануквиле, после того как все 20 человек с борта Westerdam, которых проверяли на коронавирус, оказались свободны от инфекции. По данным, полученным РИА Новости от властей провинции Преах Сианук, на борту восемь россиян: семь пассажиров и один член экипажа.