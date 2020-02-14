Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T04:35+0300
https://ria.ru/20200214/1564684381.html
В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_67fab0c616f5a3c670068a1244aa4d54.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан

04:28 14.02.2020 (обновлено: 04:35 14.02.2020)
3072
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Украина опоздала с инициативой строительства "города-сада" для крымчан, так как полуостров уже превратился в процветающий регион, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Начать реализацию проекта планируется в этом году.
"Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый "город-сад", который они хотят создать. Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат напомнил, что в Крыму реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые "видны даже с космоса". "Этому завидуют украинские власти, поэтому и придумывают различные фантастические проекты", - пояснил Шеремет.
Он также выразил уверенность, что обещанный "город-сад" станет своеобразной "резервацией" для крымчан.
В свою очередь, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал "город-сад" Зеленского для крымчан несбыточным проектом.
"Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК (Автономной республики Крым - ред.) и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны. Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде (предательстве - ред.)", - сказал РИА Новости Чегринец.
Президент Украины Владимир Зеленский
03:51
В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
63713524
Обсудить 5
Реакция на события на УкраинеМихаил ШереметВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаОбщество
Рекомендуем
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон признал новое российское оружие угрозой своей ядерной триаде
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Уральские пельмени
Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов
Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Крым
Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Алеппо
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Урок в школе
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Нынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа)
На гербе Белоруссии станет меньше России
Круизный лайнер Westerdam
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Крым из космоса. Над Черным морем
В Киеве решили пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17На обочине дороги в Хабаровском крае нашли мертвого тигренка
06:09Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
Лента новостейМолния