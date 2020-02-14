В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Украина опоздала с инициативой строительства "города-сада" для крымчан, так как полуостров уже превратился в процветающий регион, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Начать реализацию проекта планируется в этом году.
"Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый "город-сад", который они хотят создать. Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат напомнил, что в Крыму реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые "видны даже с космоса". "Этому завидуют украинские власти, поэтому и придумывают различные фантастические проекты", - пояснил Шеремет.
Он также выразил уверенность, что обещанный "город-сад" станет своеобразной "резервацией" для крымчан.
В свою очередь, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал "город-сад" Зеленского для крымчан несбыточным проектом.
"Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК (Автономной республики Крым - ред.) и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны. Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде (предательстве - ред.)", - сказал РИА Новости Чегринец.