В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан

"Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый "город-сад", который они хотят создать. Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.