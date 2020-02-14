МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число зараженных новым Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек, сообщает китайский государственный телеканал CGTN

По его данным, из более чем 63 тысяч подтвержденных случаев заболевания 505 - за пределами Китая.

По данным газеты South China Morning Post , почти половина из них - в Японии, в том числе 218 на круизном лайнере Diamond Princess. Еще около 60 человек заражены в Сингапуре и примерно по 30 в Таиланде и Южной Корее.

Из западных стран больше всего зараженных в Германии (16), Австралии (15) и Франции (11).

Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй к пятнице выросло до 52 тысяч человек, число новых жертв болезни в регионе составило 116.