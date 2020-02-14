МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек, сообщает китайский государственный телеканал CGTN.
По его данным, из более чем 63 тысяч подтвержденных случаев заболевания 505 - за пределами Китая.
По данным газеты South China Morning Post, почти половина из них - в Японии, в том числе 218 на круизном лайнере Diamond Princess. Еще около 60 человек заражены в Сингапуре и примерно по 30 в Таиланде и Южной Корее.
Из западных стран больше всего зараженных в Германии (16), Австралии (15) и Франции (11).
Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй к пятнице выросло до 52 тысяч человек, число новых жертв болезни в регионе составило 116.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса