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Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
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РИА Новости

Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек

04:25 14.02.2020 (обновлено: 05:24 14.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция салона самолета авиакомпании "Хайнань" в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек, сообщает китайский государственный телеканал CGTN.
По его данным, из более чем 63 тысяч подтвержденных случаев заболевания 505 - за пределами Китая.
По данным газеты South China Morning Post, почти половина из них - в Японии, в том числе 218 на круизном лайнере Diamond Princess. Еще около 60 человек заражены в Сингапуре и примерно по 30 в Таиланде и Южной Корее.
Из западных стран больше всего зараженных в Германии (16), Австралии (15) и Франции (11).
Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй к пятнице выросло до 52 тысяч человек, число новых жертв болезни в регионе составило 116.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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