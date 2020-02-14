В Хабаровском крае две машины провалились под лед

"Первым ушёл под лёд УАЗ "Патриот", находящиеся в нём, предположительно, двое мужчин не успели покинуть машину. Следовавшая за ним Toyota Rush также стала уходить под воду, но её водитель смог выбраться через окно наружу и добраться до берега. Больше в ней никого не было. Третьему автомобилю повезло больше. Он не успел оказаться в опасной зоне и смог вернуться на крепкий лёд", - говорится в сообщении.