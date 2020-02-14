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В Хабаровском крае две машины провалились под лед
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РИА Новости

В Хабаровском крае две машины провалились под лед

04:13 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Два автомобиля провалились под лед, пересекая реку Амур в пригороде Хабаровска по нелегальной переправе: одному человеку удалось спастись, двое погибли, сообщает ГУМЧС по Хабаровскому краю.
Отмечается, что три автомобиля вечером в четверг возвращались с рыбалки в Хабаровск. В четырех километрах от села Воронежское-3 на реке Амур два автомобиля провалилась в полынью. Это произошло при выезде на лёд с островов, которые находятся посреди реки, в 50-70 метрах от берега.
"Первым ушёл под лёд УАЗ "Патриот", находящиеся в нём, предположительно, двое мужчин не успели покинуть машину. Следовавшая за ним Toyota Rush также стала уходить под воду, но её водитель смог выбраться через окно наружу и добраться до берега. Больше в ней никого не было. Третьему автомобилю повезло больше. Он не успел оказаться в опасной зоне и смог вернуться на крепкий лёд", - говорится в сообщении.
Как указывает МЧС, для помощи людям и осмотра места происшествия прибыли спасатели краевой аварийно-спасательной службы, инспектор ГИМС МЧС, оперативная группа регионального главка. Спасшегося мужчину спасатели отогрели и передали бригаде скорой помощи. Для осмотра его доставили в медицинское учреждение.
Утром в пятницу на месте происшествия спасатели обследуют затонувшие машины и определят безопасный путь для эвакуации оставшегося у острова автомобиля с его владельцем. Топливо у него есть.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Амур (река)Хабаровский крайПроисшествия
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