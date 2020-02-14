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Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
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РИА Новости

Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе

04:02 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени"
Уральские пельмени
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Уральские пельмени". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Участники шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали в эфире программы "Вечерний Ургант" о драках, которые случались внутри коллектива.
Одна из потасовок, по их словам, произошла в 2000 году, когда Ярица и Исаев репетировали миниатюру про группу "Чайф".
"Один из них кричал в зал: "Ну что, друзья мои, как вы там?". А второй ему говорил: "Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел". Режиссер попросил еще раз прогнать этот момент. Исаев повторил и начал смаковать (слово – Прим. ред.) "козел". Максим (через какое-то время – Прим. ред.) попросил: „Серый, не говори больше козел“. Тот ответил: „Хорошо, не буду. Козел“", — рассказал Ершов. После такого ответа Ярица ударил Исаева.
Еще одна потасовка, по воспоминаниям Исаева, произошла на свадьбе. На этот раз он подрался с другим своим коллегой — Андреем Рожковым. Тогда артисты начали выяснять, кто из них лучше годится на роль свидетеля. Спор перерос в драку, а когда это увидела мать жениха, ей сказали, что это просто репетиция конкурса.
Актёр Владимир Маркони
28 сентября 2019, 04:58Культура
Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
Ранее актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе. По словам артистки, в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении.
"А на гастролях разбегается кто куда", - сказала Михалкова.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. За годы существования она стала одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу на канале СТС.
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Шоу-бизнесУральские пельмениЧайфРоссия
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