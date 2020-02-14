Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Участники шоу Участники шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали в эфире программы "Вечерний Ургант" о драках, которые случались внутри коллектива.

Одна из потасовок, по их словам, произошла в 2000 году, когда Ярица и Исаев репетировали миниатюру про группу "Чайф".

"Один из них кричал в зал: "Ну что, друзья мои, как вы там?". А второй ему говорил: "Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел". Режиссер попросил еще раз прогнать этот момент. Исаев повторил и начал смаковать (слово – Прим. ред.) "козел". Максим (через какое-то время – Прим. ред.) попросил: „Серый, не говори больше козел“. Тот ответил: „Хорошо, не буду. Козел“", — рассказал Ершов. После такого ответа Ярица ударил Исаева.

Еще одна потасовка, по воспоминаниям Исаева, произошла на свадьбе. На этот раз он подрался с другим своим коллегой — Андреем Рожковым. Тогда артисты начали выяснять, кто из них лучше годится на роль свидетеля. Спор перерос в драку, а когда это увидела мать жениха, ей сказали, что это просто репетиция конкурса.

Ранее актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе. По словам артистки, в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении.

"А на гастролях разбегается кто куда", - сказала Михалкова.