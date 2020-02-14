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Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
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РИА Новости

Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты

03:55 14.02.2020 (обновлено: 04:17 14.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью доверяет главе минюста, генпрокурору Уильяму Барру, заявившему, что президент своими твитами о минюсте мешает ему работать, сказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
"Президента вообще не беспокоили комментарии, и он (Барр – ред.) имеет право, как и любой американский гражданин, публично высказывать свое мнение", - говорится в заявлении Гришэм. "Президент полностью доверяет генеральному прокурору Барру", - отметила пресс-секретарь.
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл в интервью Fox News высказал мнение, что Трампу стоит прислушаться к словам генпрокурора. "Думаю, президент сделал отличный выбор, когда предложил Барра на пост генпрокурора. Думаю, президенту стоит прислушаться к его советам", - сказал Макконнелл, имея в виду отказ Трампа от заявлений, которые генпрокурор расценивает как мешающие его работе.
Комментарии генпрокурора последовали после ряда заявлений Трампа по поводу дела его бывшего приятеля Роджера Стоуна. Прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.
После того как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора объявили самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.
Уильям Барр
3 декабря 2019, 06:06
WP: генпрокурор США не согласен с минюстом по "российскому вопросу"
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Уильям БаррДональд ТрампСШАВ мире
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