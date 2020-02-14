Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Новая ветка первого в Новая ветка первого в Латинской Америке панамского метро пройдёт в туннеле под Панамским каналом , а не по мосту над ним, как первоначально планировалось, сообщил на пресс-конференции министр общественных работ Панамы Рафаэль Сабонхе.

Метрополитен Панамы, первый в странах Центральной Америки, начал работу в апреле 2014 года. Запуск второй ветки в столице Панаме состоялся в 2019 году. Проект третьей линии метро стоимостью 2,5 миллиарда долларов реализует компания Hyundai Engineering & Construction, она пройдёт через провинцию с населением около полумиллиона человек.

"В результате дополнительного анализа принято решение разделить проекты строительства третьей линии метро Панамы и четвёртого моста через Панамский канал", - заявил Сабонхе в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Twitter издания Prensa.

По словам Сабонхе, туннель будет проложен на глубине 40 метров при помощи проходческого щита.

Проект 13-метрового туннеля, по которому пройдёт ветка монорельса, соединяющая столицу с Западной Панамой - провинцией на другом берегу канала, был представлен накануне и вызвал вопросы со стороны администрации Панамского канала.