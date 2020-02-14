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Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
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РИА Новости

Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом

03:33 14.02.2020 (обновлено: 03:48 14.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПанамский канал
Панамский канал
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Панамский канал. Архивное фото
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Новая ветка первого в Латинской Америке панамского метро пройдёт в туннеле под Панамским каналом, а не по мосту над ним, как первоначально планировалось, сообщил на пресс-конференции министр общественных работ Панамы Рафаэль Сабонхе.
Метрополитен Панамы, первый в странах Центральной Америки, начал работу в апреле 2014 года. Запуск второй ветки в столице Панаме состоялся в 2019 году. Проект третьей линии метро стоимостью 2,5 миллиарда долларов реализует компания Hyundai Engineering & Construction, она пройдёт через провинцию с населением около полумиллиона человек.

"В результате дополнительного анализа принято решение разделить проекты строительства третьей линии метро Панамы и четвёртого моста через Панамский канал", - заявил Сабонхе в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Twitter издания Prensa.

По словам Сабонхе, туннель будет проложен на глубине 40 метров при помощи проходческого щита.
Проект 13-метрового туннеля, по которому пройдёт ветка монорельса, соединяющая столицу с Западной Панамой - провинцией на другом берегу канала, был представлен накануне и вызвал вопросы со стороны администрации Панамского канала.
Прокладка туннеля повлечёт за собой ускорение работ и увеличение инвестиций в расширение тихоокеанского устья канала, поскольку взрывные работы после запуска тоннеля угрожают его конструкции. Кроме того, власти только начали исследования грунта и не предоставили соответствующей экспертизы.
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