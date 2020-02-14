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Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
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РИА Новости

Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом

03:29 14.02.2020
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевМеры безопасности против распространения коронавируса на рынке "Садовод" в Москве
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке Садовод в Москве
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министерство просвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом, но главную роль здесь играют Роспотребнадзор и Минздрав, заявил РИА Новости первый замглавы министерства Павел Зенькович.
"Ситуацию держим на контроле.... Школы - это региональные полномочия. Говорить о каких-то карантинах и так далее, я считаю, мне не очень корректно, потому что здесь первую скрипку играют наши коллеги из Роспотребнадзора и Минздрава. Мы будем действовать строго в соответствии с их рекомендациями", - рассказал Зенькович.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайРоссияОбщество
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