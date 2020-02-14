Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом

"Ситуацию держим на контроле.... Школы - это региональные полномочия. Говорить о каких-то карантинах и так далее, я считаю, мне не очень корректно, потому что здесь первую скрипку играют наши коллеги из Роспотребнадзора и Минздрава. Мы будем действовать строго в соответствии с их рекомендациями", - рассказал Зенькович.