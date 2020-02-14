Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ

"Нет. Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019. Даже хуже, употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению", - сказал собеседник.

Представитель организации напомнил, что многое о новом вирусе еще неизвестно, поэтому любой человек может заразиться. Однако наиболее уязвимы пожилые люди и те, у кого есть диабет или заболевание сердца - у них вирус может развиться в серьезную форму.