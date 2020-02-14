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Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
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РИА Новости

Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ

03:26 14.02.2020 (обновлено: 06:13 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВодка
Водка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водка. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 фев – РИА Новости. Елизавета Исакова. Употребление алкоголя не поможет предотвратить заражение коронавирусом COVID-2019, лучшей превентивной мерой является соблюдение гигиены, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
"Нет. Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019. Даже хуже, употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению", - сказал собеседник.
Язаревич подчеркнул, что самая эффективная мера личной защиты - следование рекомендациям ВОЗ по гигиене, в том числе пищевых продуктов.
Представитель организации напомнил, что многое о новом вирусе еще неизвестно, поэтому любой человек может заразиться. Однако наиболее уязвимы пожилые люди и те, у кого есть диабет или заболевание сердца - у них вирус может развиться в серьезную форму.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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