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2020-02-14T03:23+0300
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Врач рассказал об опасности ранней весны
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РИА Новости

Врач рассказал об опасности ранней весны

03:23 14.02.2020
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© РИА Новости / Борис ПриходькоРанняя весна в Измайловском парке
Ранняя весна в Измайловском парке
© РИА Новости / Борис Приходько
Ранняя весна в Измайловском парке. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Ранее синоптики пообещали раннюю весну в европейской части России. Как заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, по предварительным расчетам весна в европейской части страны может наступить уже через несколько недель.
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По словам Конева, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста.
Специалист отметил, что в периоды скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах. "Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления", - пояснил он.
Врач подчеркнул, что организм можно подготовить к резким изменениям погоды. "Если обещают аномальные погодные условия, необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки. Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения", - заключил Конев.
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Юрий КоневЗдоровьеРоссияОбщество
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