Врач рассказал об опасности ранней весны

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Кардиолог, доктор медицинских наук Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с " Вечерней Москвой ", для кого может представлять опасность приход ранней весны.

Ранее синоптики пообещали раннюю весну в европейской части России. Как заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, по предварительным расчетам весна в европейской части страны может наступить уже через несколько недель.

По словам Конева, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста.

Специалист отметил, что в периоды скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах. "Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления", - пояснил он.