В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили останки нового вида плотоядного динозавра в Палеонтологи обнаружили останки нового вида плотоядного динозавра в аргентинской Патагонии, где он обитал 90 миллионов лет назад, сообщает Агентство по популяризации науки (CTyS) Национального университета муниципалитета Ла-Матанса.

"Найден новый вид плотоядного динозавра, который жил в Патагонии 90 миллионов лет назад", - информирует агентство.

Палеонтологи нашли верхнюю челюсть с несколькими зубами, церквиальные (шейные) ребра, которые могли быть окаменелыми сухожилиями, часть бедра и хвоста.

Новый вид, обнаруженный в провинции Рио-Негро, был назван Tralkasaurus cuyi. Первая часть переводится с языка индейцев мапуче как "громовая рептилия", а во второй содержится отсылка к плато Эль-Куй, где раскопали останки динозавра.

По оценкам ученых, он был намного меньше, чем другие двуногие плотоядные из семейства абелизавридных динозавров-теропод. Его длина составляла всего лишь четыре метра. Новый вид Tralkasaurus cuyi представлял собой мускулистого, короткошеего динозавра, на каждой его задней лапе было по четыре когтя, передние конечности были маленькими. Предположительно, он питался растительноядными игуанодонами, черепахами и ящерицами.