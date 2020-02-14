Российский проект по исследованию Солнца подорожал

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Изготовление двух космических аппаратов по программе "Интергелиозонд" для исследования Изготовление двух космических аппаратов по программе "Интергелиозонд" для исследования Солнца обойдется более чем 20 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Владимир Кузнецов.

"Первоначально планировалось, что (на реализацию проекта) нужно порядка 20 миллиардов рублей, но все дорожает. Сейчас сумма выросла", - сказал он.

В настоящее время у России нет собственных спутников для изучения Солнца. Последний такой аппарат "Коронас-Фотон" перестал работать в 2009 году.

Согласно действующей Федеральной космической программе, запуск первого из двух российских аппаратов проекта "Интергелиозонд" планировался на 2025 год. Затем он был перенесен на 2026 год, но впоследствии из-за недофинансирования ушел еще дальше. Пока новые сроки запуска не определены, говорил ранее Кузнецов РИА Новости.

"Интергелиозонд" - совместный проект ряда российских институтов и 13 европейских стран, предназначенный для изучения солнечно-земных связей. Два зонда, которые планируется создать в рамках проекта, совершая многократные гравитационные маневры у Венеры, будут постепенно приближаться к Солнцу и по пути выполнять измерения на линии Солнце-Земля.

Миссия позволит ученым с близкого расстояния изучить атмосферу Солнца и провести измерения из-за пределов плоскости эклиптики, в которой находится земная орбита. В частности, аппараты смогут "разглядеть" полярные области Солнца, исследовать вспышки и другие активные процессы.