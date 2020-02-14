Российский проект по исследованию Солнца подорожал

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Изготовление двух космических аппаратов по программе "Интергелиозонд" для исследования Солнца обойдется более чем 20 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Владимир Кузнецов.
"Первоначально планировалось, что (на реализацию проекта) нужно порядка 20 миллиардов рублей, но все дорожает. Сейчас сумма выросла", - сказал он.
В настоящее время у России нет собственных спутников для изучения Солнца. Последний такой аппарат "Коронас-Фотон" перестал работать в 2009 году.
Согласно действующей Федеральной космической программе, запуск первого из двух российских аппаратов проекта "Интергелиозонд" планировался на 2025 год. Затем он был перенесен на 2026 год, но впоследствии из-за недофинансирования ушел еще дальше. Пока новые сроки запуска не определены, говорил ранее Кузнецов РИА Новости.
"Интергелиозонд" - совместный проект ряда российских институтов и 13 европейских стран, предназначенный для изучения солнечно-земных связей. Два зонда, которые планируется создать в рамках проекта, совершая многократные гравитационные маневры у Венеры, будут постепенно приближаться к Солнцу и по пути выполнять измерения на линии Солнце-Земля.
Миссия позволит ученым с близкого расстояния изучить атмосферу Солнца и провести измерения из-за пределов плоскости эклиптики, в которой находится земная орбита. В частности, аппараты смогут "разглядеть" полярные области Солнца, исследовать вспышки и другие активные процессы.
"Нас просили в свое время делать проекты, которые уникальны, на передовом уровне мировой науки. "Интергелиозонд" такой проект. Там очень много современных технологий, все новое. Европейские коллеги оценивает его как фантастический с точки зрения постановки научных задач и его масштабности. Осталось только одно – его реализовать", - сказал Кузнецов.