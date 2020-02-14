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Сериал о Началовой планируют выпустить к годовщине ее смерти
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РИА Новости

Сериал о Началовой планируют выпустить к годовщине ее смерти

03:14 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Юлия Началова. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сериал о жизни певицы Юлии Началовой планируется выпустить к годовщине смерти артистки, сообщила РИА Новости представитель певицы Анна Исаева.
В октябре прошлого года Исаева рассказывала, что семья Началовой одобрила идею снять сериал, в основу которого лягут события из жизни певицы.
"Сериал мы ждем к годовщине смерти Юлии. Выйдет на Первом канале, большего сказать не могу на данный момент, пока не идет анонсирование", - рассказала собеседница агентства.
Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. Она росла в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась хитами "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".
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