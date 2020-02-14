Сериал о Началовой планируют выпустить к годовщине ее смерти

"Сериал мы ждем к годовщине смерти Юлии. Выйдет на Первом канале, большего сказать не могу на данный момент, пока не идет анонсирование", - рассказала собеседница агентства.

Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. Она росла в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась хитами "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".