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2020-02-14T03:07+0300
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Эксперт рассказал, как обезопасить онлайн-свидания в День влюбленных
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как обезопасить онлайн-свидания в День влюбленных

03:07 14.02.2020
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© Fotolia / kerkezzСвидание
Свидание
© Fotolia / kerkezz
Свидание. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие россияне в День всех влюблённых начинают искать свою вторую половинку в сети: это быстро, можно просмотреть много кандидатов, не отвлекаясь от привычных дел, и не так страшно, как вживую. Однако такой способ знакомств зачастую несет много киберрисков, заявил РИА Новости ИБ-евангелист (эксперт по информационной безопасности) компании Avast Луис Корронс.
По словам эксперта, прежде чем зарегистрироваться на платформе онлайн-знакомств, пользователю стоит проверить параметры конфиденциальности всех аккаунтов соцсетей. "Убедитесь, что личная информация, такая как родной город, места работы и учебы, ваши фотографии, скрыты от незнакомых людей. Используя эту информацию вместе с именем пользователя и его местоположением (обычно приложения для знакомства просят это указать), можно найти очень много сведений о человеке", - пояснил он.
Помимо этого при заполнении профиля стоит заранее продумать, какой информацией о себе делиться. "Хотите ли вы, чтобы потенциальные кандидаты знали, где вы работаете? Представьте, что вы в баре: вы будете сообщать о чем-то личном всем гостям заведения или только тому, с кем общаетесь сейчас? Оцените свои фотографии: порой они могут рассказать куда больше, чем вам бы этого хотелось. Ваша квартира, личные вещи, район — действительно ли это нужно? Проверьте, нет ли на кадрах ваших друзей и членов семьи — возможно, они не захотят, чтобы вы использовали их изображения в таком контексте", - отметил Корронс.
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"Обратите внимание, о чем вас спрашивает ваш собеседник: вопросы о имени первого домашнего животного, девичьей фамилии вашей мамы и другие подобные должны вас насторожить: с их помощью можно получить доступ к аккаунту. Не стоит также сразу добавлять вашу новую любовь во все соцсети и переходить по всем ссылкам, которые вам присылают", - указал он. К примеру, два года назад эксперты Avast обнаружили, что злоумышленники создавали женские профили на сайтах знакомств и через мессенджер KIK распространяли шпионское ПО.
Эксперт советует также заранее продумать личную встречу: лучше всего встречаться в общественных местах, а романтичные отдаленные места в лесу и парках отложить на потом. Для личной безопасности стоит заранее сообщить знакомым, когда, куда и с кем планируете пойти, а в идеале — во время свидания почаще отправлять свое местоположение.
"Вы помните, о чем вам говорили родители, когда вы были детьми? Не забывайте простые правила безопасности: не садитесь в машину к незнакомым людям, не бойтесь прервать свидание и показаться грубым, если чувствуете, что что-то идет не так. Онлайн-знакомства должны быть приятными и веселыми: не забывайте о базовых правилах безопасности", - отметил он.
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