Эксперты: россияне не хотят дарить дорогие подарки в День влюбленных

"Число тех, кто не планирует отмечать этот праздник со своей "второй половинкой", по сравнению с прошлым годом выросло на 10 процентных пунктов и составило 56%. По сравнению с 2019 годом сократилась и сумма, которую россияне планируют потратить на подарки своей "второй половине" – тех, кто планировал потрать более 3 тысяч рублей, стало меньше на 8 п.п.", - говорится в итогах исследования, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек.