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Эксперты: россияне не хотят дарить дорогие подарки в День влюбленных
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РИА Новости

Эксперты: россияне не хотят дарить дорогие подарки в День влюбленных

03:04 14.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Продажа цветов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число отмечающих День святого Валентина в России снижается, также как и желание тратить большие суммы на подарки в этот день, говорится в итогах исследования платежной системы "Мир", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Число тех, кто не планирует отмечать этот праздник со своей "второй половинкой", по сравнению с прошлым годом выросло на 10 процентных пунктов и составило 56%. По сравнению с 2019 годом сократилась и сумма, которую россияне планируют потратить на подарки своей "второй половине" – тех, кто планировал потрать более 3 тысяч рублей, стало меньше на 8 п.п.", - говорится в итогах исследования, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек.
Там добавляется, что самым популярным вариантом ответа среди респондентов стал "от 1 до 3 тысяч рублей" - так ответили 37% респондентов (29% в 2019 году).
"Если говорить о конкретных подарках, 52% мужчин планирует дарить цветы, 24% - парфюмерию или косметику (наиболее значительный рост по сравнению с 2019 годом, тогда этот показатель составлял 16%), 20% - ювелирные украшения или бижутерию", - подсчитали в платежной системе.
Женщины же для своих возлюбленных приготовят праздничный ужин (причем популярность этого подарка выросла почти в полтора раза – так ответили 32%), парфюмерию и мужскую косметику (25%), аксессуары (13%).
Среди регионов РФ больше всего романтиков живет в Уральском федеральном округе, там праздновать День святого Валентина планируют 54%, а меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе, там этот показатель составил всего 28%. В Москве показатель ниже, чем по стране – 40%, зато 16% жителей столицы планирует потратить на подарок более 5 тысяч рублей (6% в среднем по стране).
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