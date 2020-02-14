Эксперт считает, что КНР догонит РФ и США по числу ядерных боеголовок

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Китай к 2025 году может догнать Россию США по количеству оговоренных договором о стратегических наступательных вооружениях 1550 боеголовок, считает вице-президент аналитической компании Vision Centric Inc Джеймс Хоув.

Результаты своих расчетов он представил в четверг на конференции по ядерному сдерживанию.

"Главные неизвестные – это сколько носителей стратегического ядерного оружия Китай фактически развернет, сколько будет достаточно?" - сказал он. По его словам, также нет ясности, все ли они будут оснащены ядерными боеголовками или будут неядерные варианты, а также какая будет в этом количестве доля зарядов небольшой мощности.

Из его подсчетов следует, что к 2025 году у КНР будет минимум 1382, а максимум – 2058 ядерных боеголовок. По словам Хоува, судить о размере ядерного потенциала Китая сложно из-за отсутствия информации. "Из рассекреченных документов видно, что очень сложно собирать информацию о Китае. Кроме того, до недавнего времени сбор и анализ такой информации не входил в число приоритетов. Это также усугубляется нехваткой технически подкованных аналитиков с необходимыми языковыми знаниями", - заявил эксперт, указав, что Китай может обманывать американскую разведку.

В открытых источниках есть официальные данные, что Китай располагает от 180 до 260 единиц ядерного оружия, эта цифра не меняется уже около 30 лет, сказал эксперт. Неофициальные оценки приводят цифры от 1500 до более чем 3 тысяч единиц, добавил он. Сам Хоув выработал формулу, где, по его словам, исходил из имеющихся "консервативных цифр".