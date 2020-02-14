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Трамп готов засекретить свои беседы с иностранными лидерами
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РИА Новости

Трамп готов засекретить свои беседы с иностранными лидерами

02:30 14.02.2020 (обновлено: 02:36 14.02.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп разговаривает по телефону
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, подвергшийся процедуре импичмента из-за телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, заявил, что может положить конец практике, согласно которой его беседы с иностранными лидерами могут слушать другие сотрудники Белого дома.
Трамп в интервью радиостанции iHeart заявил, что эта традиция является наследием прежних администраций.
"Это то, что происходит на протяжении многих лет. Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой", - заявил Трамп. По его словам, в мониторинге президентских звонков иногда участвуют до 25 человек – от стажеров администрации до госсекретаря.
В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что советники Трампа сократили список лиц, которым открыт доступ к разговорам главы государства с другими мировыми лидерами и стенограммам этих бесед.
Меры были предприняты вслед за разгоревшимся в США скандалом вокруг телефонного разговора президента Трампа с Зеленским.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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