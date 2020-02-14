Трамп готов засекретить свои беседы с иностранными лидерами

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп , подвергшийся процедуре импичмента из-за телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским , заявил, что может положить конец практике, согласно которой его беседы с иностранными лидерами могут слушать другие сотрудники Белого дома.

Трамп в интервью радиостанции iHeart заявил, что эта традиция является наследием прежних администраций.

"Это то, что происходит на протяжении многих лет. Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой", - заявил Трамп. По его словам, в мониторинге президентских звонков иногда участвуют до 25 человек – от стажеров администрации до госсекретаря.

В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что советники Трампа сократили список лиц, которым открыт доступ к разговорам главы государства с другими мировыми лидерами и стенограммам этих бесед.

Меры были предприняты вслед за разгоревшимся в США скандалом вокруг телефонного разговора президента Трампа с Зеленским.