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Лещенко назвал размер своей пенсии
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РИА Новости

Лещенко назвал размер своей пенсии

01:59 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛев Лещенко
Лев Лещенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лев Лещенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Вечерней Москвой" озвучил размер своей пенсии.
"К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду "За заслуги перед Отечеством". Конечно, "серьезной" мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан", — рассказал Лещенко.
Артист добавил, что, помимо пенсии, получает гонорары за свои произведения и продолжает работать, ведя активный образ жизни.
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Юрий Лоза заявил, что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян — "20 с лишним", а телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч.
Актер Александр Панкратов-Черный
Вчера, 12:34
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
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Лев ЛещенкоРоссияОбщество
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