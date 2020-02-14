Лещенко назвал размер своей пенсии

"К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду "За заслуги перед Отечеством". Конечно, "серьезной" мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан", — рассказал Лещенко.