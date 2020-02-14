Лещенко назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Вечерней Москвой" озвучил размер своей пенсии.
"К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду "За заслуги перед Отечеством". Конечно, "серьезной" мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан", — рассказал Лещенко.
Артист добавил, что, помимо пенсии, получает гонорары за свои произведения и продолжает работать, ведя активный образ жизни.
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Юрий Лоза заявил, что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян — "20 с лишним", а телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч.