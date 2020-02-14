"Целебные" свойства водки поставили под сомнение

"Когда люди берут водку или виски для дезинфекции раны, они основываются на том, что там есть спирт. В этом смысле они правы. Любое средство на основе спирта подойдет, как антисептик. Другое дело, что водка "дубит" и сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи. Из-за "задубления кожи" там не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению баланса и заживлению", – пояснила врач.