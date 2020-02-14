"Целебные" свойства водки поставили под сомнение

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заливать кровоточащую рану водкой или крепким виски – это классический прием из голливудского боевика. Насколько эффективно он работает, и какую ошибку совершают подражатели Рэмбо в реальной жизни, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ирина Ярцева.
Спирт – главный ингредиент водки, виски и любого другого крепкого алкоголя. Из-за содержания этого вещества бытует мнение, что подобные напитки обладают свойствами антисептика, то есть дезинфицируют. Отсюда же взялся и миф о том, что если залить водку в рану на теле человека, ему станет лучше. На самом деле такие методы – это прошлый век, считает Ирина Ярцева.
"Когда люди берут водку или виски для дезинфекции раны, они основываются на том, что там есть спирт. В этом смысле они правы. Любое средство на основе спирта подойдет, как антисептик. Другое дело, что водка "дубит" и сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи. Из-за "задубления кожи" там не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению баланса и заживлению", – пояснила врач.
Другим "полезным" знанием из боевиков стало мнение, что любой алкоголь подойдет для "излечивания" ран. Это тоже не совсем верно. Терапевт Ирина Ярцева в интервьюрадио Sputnik рассказала, что водка будет лучшим выбором. По ее словам, другой алкоголь может вызвать аллергическую реакцию и сделать только хуже.
"Если под рукой нет ничего другого, то рану надо промыть по краям. В саму рану лить спирт и водку – это болезненно и повреждает сосуды, что не способствует последующему заживлению. Водка травмирует кожу и как бы обжигает ее. Лучше все же промывать раны чистой водой", –считает врач.