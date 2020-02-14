Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал в четверг природоохранную организацию Greenpeace "мусором", экологи сочли это комплиментом со стороны того, "кто разрушает окружающую среду".

Журналисты задали главе Бразилии вопрос в связи с критикой со стороны Greenpeace в отношении нового Совета по Амазонии, у которого, с точки зрения организации, нет четких целей, планов и бюджета на их реализацию.

"Что такое Greenpeace? Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это мусор, следующий вопрос", - приводит издание Globo ответ президента на слова журналистов.

Президент также пообещал рассмотреть предложение о создании министерства исключительно по делам Амазонии, выдвинутое депутатом от штата Амазонас Атилой Линсом.

Представительство Greenpeace в Бразилии выразило в пресс-релизе сожаление в связи с тем, что Болсонару "придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он занимает".