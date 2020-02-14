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Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"
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РИА Новости

Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

01:56 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал в четверг природоохранную организацию Greenpeace "мусором", экологи сочли это комплиментом со стороны того, "кто разрушает окружающую среду".
Журналисты задали главе Бразилии вопрос в связи с критикой со стороны Greenpeace в отношении нового Совета по Амазонии, у которого, с точки зрения организации, нет четких целей, планов и бюджета на их реализацию.
"Что такое Greenpeace? Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это мусор, следующий вопрос", - приводит издание Globo ответ президента на слова журналистов.
Президент также пообещал рассмотреть предложение о создании министерства исключительно по делам Амазонии, выдвинутое депутатом от штата Амазонас Атилой Линсом.
Представительство Greenpeace в Бразилии выразило в пресс-релизе сожаление в связи с тем, что Болсонару "придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он занимает".
В сообщении экологов подчеркивается, что это не первая "неуравновешенная реакция самых разных персонажей", с которой столкнулась организация за свою многолетнюю историю. "Мы просто столкнулись с еще одной из них. В подобных случаях недовольство тех, кто разрушает окружающую среду, звучит как комплимент", - отмечает представительство Greenpeace.
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