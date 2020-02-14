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Пентагон признал новое российское оружие угрозой своей ядерной триаде
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РИА Новости

Пентагон признал новое российское оружие угрозой своей ядерной триаде

01:54 14.02.2020 (обновлено: 02:34 14.02.2020)
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. США должны сохранять потенциал ядерного сдерживания и модернизировать триаду перед лицом новейшего российского вооружения, такого как гиперзвуковые ракеты "Авангард", заявил в четверг замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер.
"Это (новое оружие – ред.) оказывающая давление угроза для нашей обороны. Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов", - сказал он на конференции по ядерному сдерживанию.
По утверждению Шаффера, Китай и Россия ведут подобные разработки, несмотря на то, что располагают арсеналом межконтинентальных баллистических ракет, достаточным для решения задач сдерживания.
"Китай и Россия размещают новые системы вооружения в пространстве ядерного сдерживания, в стратегическом пространстве. Они бросят нам вызов. Мы должны быть готовы обороняться от этих вооружений, и мы должны быть готовы предложить системы ответного удара", - добавил замглавы Пентагона.
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По его словам, в отсутствие действенных способов защиты от гиперзвукового оружия наличие ядерного арсенала играет большую роль.
"Ядерное сдерживание показало себя очень эффективным в удерживании нас от развязывания крупномасштабного конфликта. И я настаиваю на том, что мы должны сохранять ядерный потенциал сдерживания в будущем", - заключил Шаффер.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявио, что в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон будет создавать "самые мощные" ядерные силы в мире.
В июне прошлого года президент Трамп анонсировал намерение модернизировать ядерные вооружения и создать новые. Эти задачи Соединенные Штаты планируют реализовать в ближайшие десять лет.

Российское гиперзвуковое оружие

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин в 2018 году рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Часть их уже поставили на вооружение. С декабря 2019 года заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет", расширяется аэродромная сеть для самолетов — носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард", который поставлен на боевое дежурство в Оренбургской области. Ведется разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", летные испытания которой, как сообщалось, должны начаться в 2020 году.
Штаб-квартира Министерства обороны США
Вчера, 20:39
В Пентагоне опровергли стремление к ядерному паритету с Россией
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Министерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
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