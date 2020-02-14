Пентагон признал новое российское оружие угрозой своей ядерной триаде

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. США должны сохранять потенциал ядерного сдерживания и модернизировать триаду перед лицом новейшего российского вооружения, такого как гиперзвуковые ракеты "Авангард", заявил в четверг замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер.

"Это (новое оружие – ред.) оказывающая давление угроза для нашей обороны. Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов", - сказал он на конференции по ядерному сдерживанию.

По утверждению Шаффера, Китай и Россия ведут подобные разработки, несмотря на то, что располагают арсеналом межконтинентальных баллистических ракет, достаточным для решения задач сдерживания.

"Китай и Россия размещают новые системы вооружения в пространстве ядерного сдерживания, в стратегическом пространстве. Они бросят нам вызов. Мы должны быть готовы обороняться от этих вооружений, и мы должны быть готовы предложить системы ответного удара", - добавил замглавы Пентагона.

По его словам, в отсутствие действенных способов защиты от гиперзвукового оружия наличие ядерного арсенала играет большую роль.

"Ядерное сдерживание показало себя очень эффективным в удерживании нас от развязывания крупномасштабного конфликта. И я настаиваю на том, что мы должны сохранять ядерный потенциал сдерживания в будущем", - заключил Шаффер.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявио, что в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон будет создавать "самые мощные" ядерные силы в мире.

В июне прошлого года президент Трамп анонсировал намерение модернизировать ядерные вооружения и создать новые. Эти задачи Соединенные Штаты планируют реализовать в ближайшие десять лет.

Российское гиперзвуковое оружие

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин в 2018 году рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".