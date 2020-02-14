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Синоптики спорят о температурных рекордах в Антарктиде
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РИА Новости

Синоптики спорят о температурных рекордах в Антарктиде

01:52 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоАнтарктический пингвин
Антарктический пингвин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Антарктический пингвин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Температура в Антарктике впервые за историю наблюдений поднялась выше 20 градусов по Цельсию, пишет газета Guardian со ссылкой на специалистов бразильской метеостанции в регионе.
Синоптики из Бразилии утверждают, что рекордные 20,75 градуса были зафиксированы 9 февраля на острове Симор, расположенном к востоку от северной оконечности Антарктического полуострова. Таким образом, это превышает температуру в 19,8 градуса, до которой в январе 1982 года разогрелся воздух на острове Сигню в составе Южных Оркнейских островов.
Отмечается, что рекордные показания должны быть подтверждены Всемирной метеорологической организацией.
Однако аргентинские метеорологи, также работающие на острове Симор, уже поставили под сомнение наблюдения своих коллег. "Эти данные могут быть не заслуживающими доверия", - заявила газете Clarin глава антарктической станции "Марамбио" Вивиана Лопес. По ее словам, показания, снятые на станции 9 февраля, показывают, что температура на Симоре в этот день не превышала 15,5 градуса.
Ранее аргентинские сотрудники станции "Эсперанца" объявили о регистрации температуры на уровне 18,3 градуса – это рекорд для континентальной части Антарктики.
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АргентинаБразилияАнтарктидаВ мире
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