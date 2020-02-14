Синоптики спорят о температурных рекордах в Антарктиде

Синоптики из Бразилии утверждают, что рекордные 20,75 градуса были зафиксированы 9 февраля на острове Симор, расположенном к востоку от северной оконечности Антарктического полуострова. Таким образом, это превышает температуру в 19,8 градуса, до которой в январе 1982 года разогрелся воздух на острове Сигню в составе Южных Оркнейских островов.

Однако аргентинские метеорологи, также работающие на острове Симор, уже поставили под сомнение наблюдения своих коллег. "Эти данные могут быть не заслуживающими доверия", - заявила газете Clarin глава антарктической станции "Марамбио" Вивиана Лопес. По ее словам, показания, снятые на станции 9 февраля, показывают, что температура на Симоре в этот день не превышала 15,5 градуса.