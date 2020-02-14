Перуанский министр подал в отставку после допроса по делу о коррупции

Двумя днями ранее подал в отставку министр энергетики Хуан Карлос Луи, когда стало известно о том, что его компания консультировала бразильскую компанию Odebrecht в рамках строительства Южного перуанского газопровода.
"Адвокат Ана Тереса Ревилья подала в отставку с поста министра юстиции после допроса, который касался координации встречи между тогдашним главой Министерства энергетики и шахт (Minem) Хуаном Карлосом Луи и представителями Odebrecht", - говорится в материале издания со ссылкой на собственные источники.
Информацию об отставке Ревильи также со ссылкой на источники подтверждают и другие местные СМИ.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.