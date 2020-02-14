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Перуанский министр подал в отставку после допроса по делу о коррупции
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РИА Новости

Перуанский министр подал в отставку после допроса по делу о коррупции

01:46 14.02.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Министр юстиции правительства Перу Ана Тереса Ревилья подала в отставку после допроса по делу о коррупции, сообщило перуанское издание Republica.
Двумя днями ранее подал в отставку министр энергетики Хуан Карлос Луи, когда стало известно о том, что его компания консультировала бразильскую компанию Odebrecht в рамках строительства Южного перуанского газопровода.
"Адвокат Ана Тереса ​​Ревилья подала в отставку с поста министра юстиции после допроса, который касался координации встречи между тогдашним главой Министерства энергетики и шахт (Minem) Хуаном Карлосом Луи и представителями Odebrecht", - говорится в материале издания со ссылкой на собственные источники.
Информацию об отставке Ревильи также со ссылкой на источники подтверждают и другие местные СМИ.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
Марианно Рахой
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