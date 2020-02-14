Перуанский министр подал в отставку после допроса по делу о коррупции

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Министр юстиции правительства Министр юстиции правительства Перу Ана Тереса Ревилья подала в отставку после допроса по делу о коррупции, сообщило перуанское издание Republica

Двумя днями ранее подал в отставку министр энергетики Хуан Карлос Луи, когда стало известно о том, что его компания консультировала бразильскую компанию Odebrecht в рамках строительства Южного перуанского газопровода.

"Адвокат Ана Тереса ​​Ревилья подала в отставку с поста министра юстиции после допроса, который касался координации встречи между тогдашним главой Министерства энергетики и шахт (Minem) Хуаном Карлосом Луи и представителями Odebrecht", - говорится в материале издания со ссылкой на собственные источники.

Информацию об отставке Ревильи также со ссылкой на источники подтверждают и другие местные СМИ.