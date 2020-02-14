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На гербе Белоруссии станет меньше России
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РИА Новости

На гербе Белоруссии станет меньше России

01:32 14.02.2020 (обновлено: 05:12 14.02.2020)
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© Национальный правовой портал БелоруссииНынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа)
Нынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа)
© Национальный правовой портал Белоруссии
Нынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа). Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В проекте нового герба Белоруссии очертание земного шара сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который корректирует законодательство республики о госсимволах.
Ранее министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский рассказал, что изменения связаны с возникновением вопросов к гербу и неоднократными обращениями граждан, которые предлагали внести корректировки в его изображение.
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
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Лукашенко назвал Белоруссию восточной Швейцарией
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БелоруссияЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что ещё папуасам делать - только скакать вокруг костра. Одни уже много лет скачут, вот вторые деградировали до их уровня и тоже плясовую начинают... каждому своё. А нам в России лучше спокойно работать, детей растить, и поменьше внимания дуракам уделять.
14 февраля, 02:25
pNpumba N
6510037
Бодро взялись вертеться. До Африки не крутанитесь.
14 февраля, 02:09
Deis Serbak
4740115
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