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США готовы помочь КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

США готовы помочь КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом

01:25 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КНДР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы оказать поддержку Северной Корее в получении международной помощи для борьбы с коронавирусом, говорится в заявлении госдепартамента США.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены уязвимостью северокорейского народа перед вспышкой коронавируса. Мы решительно поддерживаем и поощряем работу американских и международных организаций помощи и здравоохранения по противодействию и сдерживанию распространения коронавируса в КНДР. Соединенные Штаты выражают готовность оперативно содействовать выделению помощи со стороны этих организаций", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
012006
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Распространение нового коронавирусаКНДРСШАВ мире
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