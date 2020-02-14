США готовы помочь КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены уязвимостью северокорейского народа перед вспышкой коронавируса. Мы решительно поддерживаем и поощряем работу американских и международных организаций помощи и здравоохранения по противодействию и сдерживанию распространения коронавируса в КНДР. Соединенные Штаты выражают готовность оперативно содействовать выделению помощи со стороны этих организаций", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам.