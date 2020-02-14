Генпрокурор США заявил, что твиты Трампа мешают ему работать

"Он никогда не просил меня сделать что-то, что противоречит закону…, но когда он выступает с публичными заявлениями, с твитами по поводу минюста, людей, работающих в минюсте, дел, рассматриваемых минюстом, прокуроров, это делает невозможным выполнять мою работу", - сказал Барр.

На вопрос журналиста, знает ли Барр, что его слова могут вызвать негативную реакцию Трампа, готов ли он к ней, Барр ответил: "Конечно, как я сказал в ходе утверждения своей кандидатуры в сенате, я буду принимать решения, исходя из моего понимания, что правильно…, а не из-за того, что кто-то давил на меня или влиял на меня".

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси тоже заявляла, что комментарии Трампа по делу бывшего приятеля Трампа Роджера Стоуна - злоупотребление властными полномочиями. Прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.

После того как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора взяли самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.