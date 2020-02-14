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США отложили до апреля введение ограничений против Huawei
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РИА Новости

США отложили до апреля введение ограничений против Huawei

00:53 14.02.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Логотип компании Huawei. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Министерство торговли США отложило до 1 апреля 2020 года введение ограничений в отношении китайской компании Huawei.
"Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную Генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) и 114 ее филиалов за пределами США", - говорится в решении ведомства, которое опубликовано в Федеральном регистре документов США.
Отмечается, что прежняя лицензия истекала 16 февраля. Таким образом у Huawei и партнеров будет еще почти полтора месяца для завершения операций.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.
Покупатель в фирменном магазине Huawei
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Министерство торговли СШАКитайСШАЭкономика
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