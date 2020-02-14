США отложили до апреля введение ограничений против Huawei

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Министерство торговли США отложило до 1 апреля 2020 года введение ограничений в отношении китайской компании Huawei

"Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную Генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) и 114 ее филиалов за пределами США", - говорится в решении ведомства, которое опубликовано в Федеральном регистре документов США.

Отмечается, что прежняя лицензия истекала 16 февраля. Таким образом у Huawei и партнеров будет еще почти полтора месяца для завершения операций.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.