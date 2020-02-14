Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность

"Есть весьма реальный риск, что инструмент, который мы по нарастающей использовали, чтобы воздействовать на поведение наших оппонентов и иногда даже друзей, может быть не таким действенным, как ранее, через пять или двадцать лет", - сказал Хогланд на конференции по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, говоря о рычагах воздействия США на оппонентов в сфере ядерного нераспространения.

По его словам, санкции – наиболее часто применяемый инструмент давления на оппонентов, их действенность связана прежде всего с тем, что более 90% всех транзакций в мире так или иначе задействуют американскую финансовую систему.

"Все эти инструменты привязаны тесно к мощи и влиянию американского доллара. Это никуда в обозримой перспективе не денется. Но мы используем это для наказания за все: от хакерства до использования оружия массового поражения. И нашим оппонентам это действительно не нравится", - отметил чиновник.

По его словам, такой вывод администрация делает на основании данных, что попавшие под санкции страны стараются выйти из сферы влияния доллара. Он обратил внимание на тренды в этой сфере в торговле России и Китая. По его словам, в 2014 году только 2% торговли производилось в юанях, в 2017 году - уже 9%, аналогично в рублях зафиксирован рост с 9% до 15%. Кроме того, Банк Китая создал специальные счета для расчетов с Пакистаном в обход американской финансовой системы, добавил Хогланд.