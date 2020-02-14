В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли, сказал Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды.