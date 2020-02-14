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В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
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РИА Новости

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

00:38 14.02.2020 (обновлено: 06:05 14.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoРабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, сказал эксперт, которого цитирует агентство Блумберг.
Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли, сказал Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 12
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
Популярные комментарии
Чем больше мусолят эти назойливые глупости с модным словечком, тем меньше к ним доверия. Неужели есть глупцы, которые после всех выдуманных "свиных гриппов" верят в очередную чушь?
14 февраля, 02:05
Веня Рублев
11100110
ну что народ пугаете это выпустили амирекосы чтоб уничтожит китайцев как раз две трети планеты китайцы и есть
14 февраля, 01:56
Ворон Ахметов
3011110
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