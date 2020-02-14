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В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
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РИА Новости

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

00:06 14.02.2020
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© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. База недалеко от города Киркук подверглась ракетному обстрелу, сообщило al-Mayadeen.
По информации телеканала, на территорию военного объекта, на котором дислоцированы американские военнослужащие, упала ракета.
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Аl-Mayadeen также отметил, что в небе над Киркуком видны истребители, которые патрулируют местность.
В последующем иракские военные сообщили об обнаружении установки, из которой обстреляли авиабазу.
Отмечается, что также найдены 11 незапущенных ракет. Военные также ведут поиски тех, кто управлял установкой.
Последние несколько месяцев американские военные базы не раз оказывались под ракетным и минометным ударами.
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Обострение ситуации произошло в конце прошлого года, когда Вашингтон атаковал объекты шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
После этого сторонники движения начали штурмовать посольства США в Багдаде.
Затем американские войска третьего января нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате операции погиб иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, а также четыре офицера Корпуса стражей исламской революции. Как сообщили в Пентагоне, удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты считают погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
После этого Тегеран подверг ракетному обстрелу американскую военную базу в Ираке. По словам Трампа, в результате удара никто не пострадал. При этом Иран заявил, что США утаивают информацию о погибших.
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
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Министерство обороны СШАКиркук (город)ИракСШАВ мире
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