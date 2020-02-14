В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. База недалеко от города Киркук подверглась ракетному обстрелу, сообщило al-Mayadeen.
По информации телеканала, на территорию военного объекта, на котором дислоцированы американские военнослужащие, упала ракета.
Аl-Mayadeen также отметил, что в небе над Киркуком видны истребители, которые патрулируют местность.
В последующем иракские военные сообщили об обнаружении установки, из которой обстреляли авиабазу.
Отмечается, что также найдены 11 незапущенных ракет. Военные также ведут поиски тех, кто управлял установкой.
Последние несколько месяцев американские военные базы не раз оказывались под ракетным и минометным ударами.
После этого сторонники движения начали штурмовать посольства США в Багдаде.
Затем американские войска третьего января нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате операции погиб иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, а также четыре офицера Корпуса стражей исламской революции. Как сообщили в Пентагоне, удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты считают погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
После этого Тегеран подверг ракетному обстрелу американскую военную базу в Ираке. По словам Трампа, в результате удара никто не пострадал. При этом Иран заявил, что США утаивают информацию о погибших.