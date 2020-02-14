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2020-02-14T16:11+0300
https://ria.ru/20200214/1564679854.html
Победители конкурса приемных семей получат дом с участком и фермой
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РИА Новости

Победители конкурса приемных семей получат дом с участком и фермой

08:00 14.02.2020 (обновлено: 16:11 14.02.2020)
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© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Приемные семьи-участники программы "Семейный очаг" в новых домах
Приемные семьи-участники программы Семейный очаг в новых домах
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Благотворительный фонд "Достойный гражданин" объявляет конкурс для семей с приемными детьми. Победители получат земельный участок площадью 0,5 гектара с домом площадью около 200 квадратных метров, а также мини-ферму. Заявки принимаются до 20 марта 2020 года.
Жилье будет построено в деревне Дерибино Тверской области, неподалеку от живописного берега Волги.
Победителями конкурса станут две семьи, они переедут в новые дома в августе 2020 года. В вопросах образования и воспитания им помогут профессиональные педагоги и специалисты службы сопровождения фонда.

Как живут победители первого конкурса программы "Семейный очаг"

В 2019 году в экодеревне поселились две семьи. Подробностями их переезда делится координатор фонда "Достойный гражданин" Анна Кондрашова.
"В прошлом конкурсе у нас было четыре финалиста, а победителями стали двое. Под заселение в экодеревне Дерибино было построено два больших дома, каждый площадью около 320 квадратных метров. Выбор победителей был сделан исходя из численности семей: в семье Алексея и Екатерины Богачевых девять детей, у Николая и Ларисы Молнар — 16," — рассказывает Анна.
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Планировалось, что между участками будет установлена живая или глухая изгородь, но семьи постоянно ходят друг к другу в гости и так и не решили, нужна ли им вообще перегородка.
Обеим семьям фонд помог закупить животных. Когда дети вырастут, они смогут выбрать поступление в вуз и переезд в город или помощь родителям с подсобным хозяйством. Семья Молнар сделала упор на разведении коз, а весной планирует завести кур.

Для детей из интернатов ферма — это еще и психологическая реабилитация. Приемные родители отмечали, что ребята с особенностями развития просто расцветают, общаясь с животными. Для них это контактный зоопарк. Каждый в семье Богачевых выбрал себе питомца, чтобы оберегать. Из девяти детей кто-то ухаживает за перепелами, другие — за хрюшками, третьи — за козами, четвертые — за гусями", — подмечает Кондрашова.

У детей Богачевых и Молнар произошли позитивные изменения, отмечают сотрудники фонда, приходя к ним в гости. Ребята помогают с фермой и с радостью играют с кошками и собаками, которых приемные родители завели по их просьбам. Мамочки обеих семей, наблюдая за детьми, задумались об организации эко- и агротуризма. Они считают, что другим детям с особенностями развития такой опыт будет на пользу.
"Мы помогли Молнарам приобрести одну корову, она у них сейчас "в запуске", то есть беременная. У Ларисы с Николаем не такой большой опыт фермерства, но к весне они собираются приобрести вторую корову и птиц", — улыбается представитель фонда "Достойный гражданин".
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Сын Николая и Ларисы Молнар на крыльце нового дома
Сын Николая и Ларисы Молнар на крыльце нового дома
1 из 5
Сын Николая и Ларисы Молнар на крыльце нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Дочь Николая и Ларисы Молнар возле нового дома
Дочь Николая и Ларисы Молнар возле нового дома
2 из 5
Дочь Николая и Ларисы Молнар возле нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Дети Николая и Ларисы Молнар в новом доме
Дети Николая и Ларисы Молнар в новом доме
3 из 5
Дети Николая и Ларисы Молнар в новом доме
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Николай Молнар
Николай Молнар
4 из 5
Николай Молнар
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Николай Молнар с детьми и щенком
Николай Молнар с детьми и щенком
5 из 5
Николай Молнар с детьми и щенком
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
1 из 5
Сын Николая и Ларисы Молнар на крыльце нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
2 из 5
Дочь Николая и Ларисы Молнар возле нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
3 из 5
Дети Николая и Ларисы Молнар в новом доме
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
4 из 5
Николай Молнар
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
5 из 5
Николай Молнар с детьми и щенком
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
Переехали семьи-победители в конце августа, и в планах на будущее лето у них создание огорода, а также производство молочных продуктов на продажу.
А пока родители и подростки готовят творог, Богачевы пробуют делать сыр.

Кого ждут в "Семеево": условия участия

Участвовать в конкурсе по программе "Семейный очаг" могут полные семьи, родители с опытом воспитания приемных детей (не менее двух лет), готовые взять в свою семью еще одного или нескольких детей. Также у родителей-участников должно быть образование не ниже среднего специального.
С полным перечнем условий участия в программе, критериями отбора, документами и другой информацией можно ознакомиться на сайте в разделе "Программы фонда" — "Семейный очаг" — "Семьям". Прием заявок продлится до 20 марта 2020 года.
Еще до старта конкурса в этом году уже поступило две заявки. Одна — от семьи Шемякиных из Свердловской области. Они узнали о проекте "Семейный очаг" от знакомых, живущих рядом с Дерибино, где строятся дома для победителей конкурса по проектам "Семейный очаг" и "Школа фермеров".
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Спешат участвовать в новом сезоне и прошлогодние финалисты, которые не стали победителями: семья из Торжка уже подала заявку. У них двое своих и один приемный ребенок, но они готовы взять еще детей в семью, что является одним из условий участия. По итогам конкурса выберут двух победителей, у которых будет до шести детей, включая приемных.
"Сейчас многие жители мегаполисов стремятся переехать в сельскую местность, поближе к природе. Но жизнь в деревне, труд в подсобном хозяйстве — это совсем другие реалии. Также и с приемными детьми: ожидания зачастую отличаются от реальности, поэтому мы зовем на конкурс только семьи с опытом воспитания приемных детей и желательно с опытом в деревенском хозяйстве", — подытожила Анна Кондрашова.
Примечательно, что география проживания конкурсантов не играет роли: Молнары переехали из Калининградской области.
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Корова на участке семьи Богачевых
Корова на участке семьи Богачевых
1 из 7
Корова на участке семьи Богачевых
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Семья Богачевых на крыльце нового дома
Семья Богачевых на крыльце нового дома
2 из 7
Семья Богачевых на крыльце нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Дочери Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
Дочери Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
3 из 7
Дочери Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Дочери Екатерины и Алексея Богачевых на крыльце нового дома с котом
Дочери Екатерины и Алексея Богачевых на крыльце нового дома с котом
4 из 7
Дочери Екатерины и Алексея Богачевых на крыльце нового дома с котом
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Дети Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
Дети Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
5 из 7
Дети Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Дети Екатерины и Алексея Богачевых возле нового дома
Дети Екатерины и Алексея Богачевых возле нового дома
6 из 7
Дети Екатерины и Алексея Богачевых возле нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"Дочь Екатерины и Алексея Богачевых
Дочь Екатерины и Алексея Богачевых
7 из 7
Дочь Екатерины и Алексея Богачевых
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
1 из 7
Корова на участке семьи Богачевых
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
2 из 7
Семья Богачевых на крыльце нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
3 из 7
Дочери Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
4 из 7
Дочери Екатерины и Алексея Богачевых на крыльце нового дома с котом
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
5 из 7
Дети Екатерины и Алексея Богачевых в новом доме
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
6 из 7
Дети Екатерины и Алексея Богачевых возле нового дома
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
7 из 7
Дочь Екатерины и Алексея Богачевых
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Достойный гражданин"
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Хорошие новостиХорошие новостиТверская область
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