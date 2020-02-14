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2020-02-14T16:02+0300
https://ria.ru/20200214/1564678647.html
Новгородским ученикам дали возможность распределять школьный бюджет
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РИА Новости

Новгородским ученикам дали возможность распределять школьный бюджет

08:00 14.02.2020 (обновлено: 16:02 14.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСтаршеклассники на уроке в одной из школ
Старшеклассники на уроке в одной из школ
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Предложить идеи об улучшении работы школы и получить деньги на их реализацию смогут ученики Окуловского района Новгородской области в рамках проекта "Твой школьный бюджет". Жюри отберет лучшие инициативы, на каждую из которых выделят до 100 тысяч рублей. Воплощением идей, победивших в конкурсе, займутся руководители и учащиеся школ при поддержке администрации района.
До 7 февраля школьники 9–11-х классов из шести образовательных учреждений могли направить предложения в комиссию, в которую входят представители районной администрации, комитетов образования и молодежной политики.
Как сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области, при оценке проектов будет учитываться их проработанность, актуальность, количество учеников, вовлеченных в реализацию, а также качество презентации.
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"Твой школьный бюджет" в Окуловском районе стал вторым проектом инициативного бюджетирования в регионе, в котором принимают участие учащиеся образовательных учреждений. Впервые старшеклассники из десяти школ Боровичского муниципального района защищали проекты модернизации в 2019 году.
По итогам прошлогоднего конкурса победили инициативы обустройства сцены в спортзале, создания школьной видеогазеты и модернизации школьного оборудования, включающей замену старых классных досок.
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Хорошие новостиХорошие новостиОкуловский районНовгородская область
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