Новгородским ученикам дали возможность распределять школьный бюджет

Старшеклассники на уроке в одной из школ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Предложить идеи об улучшении работы школы и получить деньги на их реализацию смогут ученики Окуловского района Новгородской области в рамках проекта "Твой школьный бюджет". Жюри отберет лучшие инициативы, на каждую из которых выделят до 100 тысяч рублей. Воплощением идей, победивших в конкурсе, займутся руководители и учащиеся школ при поддержке администрации района.

До 7 февраля школьники 9–11-х классов из шести образовательных учреждений могли направить предложения в комиссию, в которую входят представители районной администрации, комитетов образования и молодежной политики.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области, при оценке проектов будет учитываться их проработанность, актуальность, количество учеников, вовлеченных в реализацию, а также качество презентации.

"Твой школьный бюджет" в Окуловском районе стал вторым проектом инициативного бюджетирования в регионе, в котором принимают участие учащиеся образовательных учреждений. Впервые старшеклассники из десяти школ Боровичского муниципального района защищали проекты модернизации в 2019 году.