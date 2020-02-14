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Туризм
2020-02-14T14:16+0300
https://ria.ru/20200214/1564677319.html
От Ялты до Сочи: легенды и байки самых романтичных городов юга России
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РИА Новости

От Ялты до Сочи: легенды и байки самых романтичных городов юга России

08:00 14.02.2020 (обновлено: 14:16 14.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкДевушка на улице в Сочи
Девушка на улице в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Уже сейчас, не покидая страну, можно провести выходные в городе, где начинается весна, а там — влюбиться, сделать предложение. Юг России дышит романтикой. В Пятигорске играет "музыка ветра", Поцелуевский сквер в Сочи зовет и повергает в смущение прохожих, Эйфелева башня в Ялте — лучшее место, чтобы объясниться в любви. О коварной телеграмме Есенина, добрых жителях Тамани и плюсах канатки из "Ассы" — в материале РИА Новости.

Ялта: Париж на пляже и канатка для двоих

Романтика зимне-весенней Ялты — это Никитский ботанический сад, где все время что-то цветет, пляж с намеком на Париж, прогулки по набережной, куда сходятся все дороги и улицы города.
А еще — красивая ошибка. С 2011 года на набережной под знаменитым гигантским платаном (высота более 30 метров), которому очень много лет, стоит "Скамейка любви". Если верить легенде, Сергей Есенин именно под кроной векового дерева назначал свидания Айседоре Дункан. Но верить не стоит, история грустная.
"Это туристическая байка. Есенин и Дункан были в Ялте в разное время, — рассказывает учредитель туристско-информационного центра города Дмитрий Погребняк. — Она же именно здесь получила телеграмму от него, что он любит другую, женат и счастлив".
Платаном же знаменитая танцовщица восхищалась, гиганту даже дали ее имя.
Влюбленным Дмитрий советует прокатиться на легендарной канатке из фильма "Асса" (кабинки рассчитаны на двоих) — от той же набережной Ленина на вершину холма Дарсан. "Очень необычные ощущения: маленькие кабинки и довольно долгий подъем. Взлетаешь над городом, и кажется, что можешь коснуться домиков, деревьев", — отзываются об аттракционе туристы.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в вагончике канатной дороги
Отдыхающие в вагончике канатной дороги
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие в вагончике канатной дороги
В крымском городе даже есть своя Эйфелева башня. Она, конечно, в 30 раз меньше парижской, зато стоит в очень романтичном месте — на пирсе. Планировалось, что конструкция, созданная для украшения Массандровского пляжа, будет временной, но она так понравилась жителям и гостям, особенно влюбленным парам, что получила постоянную прописку.
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Вчера, 09:05

Сочи: все для поцелуев и недорогие яхты

"Будто попала в Испанию! Солнце садится, чайки кружат, — вспоминает сочинский Морпорт Марья Терехова из Москвы. — И множество ресторанчиков с верандами, откуда такие виды открывается!"
Есть вариант продолжить вечер на яхте. Кстати, по словам гидов, это недорогое удовольствие — от 500 рублей с человека. Конечно, выйдете ли вы в открытое море, зависит от погоды, но развлечение — круглогодичное.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на здание морского порта в Сочи
Вид на здание морского порта в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вид на здание морского порта в Сочи
В Сочи часто приезжают отметить важное событие — свадьбу или юбилей совместной жизни. "Молодожены и влюбленные обычно гуляют в парках центрального Сочи. Здесь даже есть Поцелуевский сквер с вечнозелеными раскидистыми деревьями, скамеечками, фонтаном", — рассказывает гид Светлана Васькова.
Однако к поцелуям он отношения не имеет, а назван так в честь Героя Советского Союза, директора Центрального сочинского гастронома Ивана Поцелуева. Но парочкам это не мешает, тем более здание загса рядом.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодожены после регистрации брака в загсе Центрального района Сочи
Молодожены после регистрации брака в ЗАГС центрального района Сочи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молодожены после регистрации брака в загсе Центрального района Сочи
Еще молодожены часто едут на гору Ахун. "По поверьям, это место дает мужскую силу и энергию, — поясняет Светлана. — Говорят, на ее вершину джигиты увозили похищенных красавиц".

Пятигорск: поэт, герой и "Бесстыжие ванны"

"Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли", — пишет о своем домике в Пятигорске Григорий Печорин из "Героя нашего времени".
Многие романтичные места этого курортного города связаны с Михаилом Лермонтовым. Например, самая знаменитая гора — Машук. У подножия — дом, в котором поэт провел последние месяцы перед дуэлью. На северо-западном склоне он был убит. Есть там и грот Лермонтова, откуда открывается живописный вид.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкБеседка "Эолова арфа" в Пятигорске
Беседка Эолова арфа в Пятигорске.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Беседка "Эолова арфа" в Пятигорске
На Михайловском отроге Машука находится беседка "Эолова арфа" — один из символов Пятигорска уже более 200 лет. Название ее не случайно. Раньше в ротонде действительно были струнные эолофоны (инструменты, звучащие благодаря ветру). Сейчас от стихии звуки не зависят — работает современная акустическая система.
По дороге к пещере "ПровалЪ", известной уникальным карстовым озером с ярко-голубой водой (тоже на Машуке), есть вполне пикантное место — "Бесстыжие ванны". Это естественные вымоины с минеральной водой. Уже в начале прошлого века некоторые отдыхающие купались там обнаженными.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Жители Пятигорска и туристы на месте разлива озера Провал

Жители Пятигорска и туристы на месте разлива озера Провал
1 из 2

Жители Пятигорска и туристы на месте разлива озера Провал

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

"Бесстыжие народные ванны" в Пятигорске

Бесстыжие ванны в Пятигорске
2 из 2

"Бесстыжие народные ванны" в Пятигорске

© РИА Новости / Денис Абрамов
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1 из 2

Жители Пятигорска и туристы на месте разлива озера Провал

© РИА Новости / Денис Абрамов
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2 из 2

"Бесстыжие народные ванны" в Пятигорске

© РИА Новости / Денис Абрамов
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На месте, где сейчас стоят Ворота Солнца (или Любви), по легенде, произошла битва между отцом Эльбрусом и его сыном Бештау за сердце красавицы Машук. Закончилась она трагично: все умерли и превратились в горы, а из окаменевших слез девушки и сложили эти ворота. Сейчас сюда приезжают молодожены: считается, что если жених три раза пронесет невесту сквозь проем, их желания исполнятся.
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкВорота Любви на горе Машук в городе Пятигорске
Ворота любви на горе Машук в городе Пятигорск
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Ворота Любви на горе Машук в городе Пятигорске

Тамань: античность, казаки и обручальные кольца

Станица Тамань тоже тесно связана с Михаилом Лермонтовым, правда, Печорин назвал ее "самым скверным городишком из всех приморских городов России". Жители не обиделись (возможно, сыграло то, что поэт повысил станицу до следующего "звания") и поставили памятник поэту — здесь же, прямо на берегу, находится его Дом-музей.
В районе Тамани соединяются два моря — Азовское и Черное. И тут же начиналась история черноморского казачества, которому посвящен музей под открытым небом "Атамань".
© Фото : Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Трактир на территории этнографического центра "Атамань"
Трактир на территории этнографического центра Атамань
© Фото : Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Трактир на территории этнографического центра "Атамань"
Здесь тоже есть свои романтичные истории и места: например, на Подворье кузнеца есть скульптура "Два кольца". "Давным-давно бедный одинокий мастер осел в станице, начал работать и без памяти влюбился в дочь богатого казака, — рассказывает легенду методист "Атамани" Вера Купцова. — Тот, естественно, был против брака, но приказал кузнецу выковать нечто, что символизировало бы его любовь". Мастер сделал обручальные кольца, и свадьба все-таки состоялась.

Абрау-Дюрсо: озеро вместо аула и много шампанского

Озеро с печальной легендой о любви, горы, шампанское — выходные в уникальном месте неподалеку от Новороссийска могут оказаться очень запоминающимися.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Цветущая сакура на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

Цветущая сакура на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
1 из 4

Цветущая сакура на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Depositphotos / mrdenpol.gmail.com

Лодки на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

Лодки на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
2 из 4

Лодки на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

© Depositphotos / mrdenpol.gmail.com
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Набережная озера Абрау в Краснодарском крае

Набережная озера Абрау в Краснодарском крае
3 из 4

Набережная озера Абрау в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Церковь Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

Церковь Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо
4 из 4

Церковь Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 4

Цветущая сакура на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 4

Лодки на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

© Depositphotos / mrdenpol.gmail.com
3 из 4

Набережная озера Абрау в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 4

Церковь Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Когда-то давно, гласят предания, никакого водоема здесь не было, а располагался большой аул. Жила тут девушка Абрау, которая полюбила пастуха Дюрсо. Богатым родителям красавицы это очень не понравилось. Но к тому времени бог уже разгневался на жителей аула, и селение провалилось сквозь землю. А на его месте образовалось озеро. Двое же влюбленных в это время были в лесу и спаслись. Вернувшись, Абрау горько заплакала (из слез появился ручей) и с горя решила утопиться. Но не смогла, а побежала по воде прямо в объятия пастуха.
Сейчас окрестности озера — прекрасное место для свиданий. Можно, например, спуститься в подвалы завода шампанских вин, узнать столетние секреты приготовления этого напитка, а главное — продегустировать его.
Туристы у статуи Джульетты в Вероне
13 февраля, 12:15Туризм
Туристы назвали самые романтические города мира
2910003
ТуризмТаманьТуризмМаршруты - ТуризмАбрау-ДюрсоЯлтаПятигорскСочи
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