От Ялты до Сочи: легенды и байки самых романтичных городов юга России

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Уже сейчас, не покидая страну, можно провести выходные в городе, где начинается весна, а там — влюбиться, сделать предложение. Юг России дышит романтикой. В Пятигорске играет "музыка ветра", Поцелуевский сквер в Сочи зовет и повергает в смущение прохожих, Эйфелева башня в Ялте — лучшее место, чтобы объясниться в любви. О коварной телеграмме Есенина, добрых жителях Тамани и плюсах канатки из "Ассы" — в материале РИА Новости.

Ялта: Париж на пляже и канатка для двоих

Романтика зимне-весенней Ялты — это Никитский ботанический сад, где все время что-то цветет, пляж с намеком на Париж, прогулки по набережной, куда сходятся все дороги и улицы города.

А еще — красивая ошибка. С 2011 года на набережной под знаменитым гигантским платаном (высота более 30 метров), которому очень много лет, стоит "Скамейка любви". Если верить легенде, Сергей Есенин именно под кроной векового дерева назначал свидания Айседоре Дункан. Но верить не стоит, история грустная.

"Это туристическая байка. Есенин и Дункан были в Ялте в разное время, — рассказывает учредитель туристско-информационного центра города Дмитрий Погребняк. — Она же именно здесь получила телеграмму от него, что он любит другую, женат и счастлив".

Платаном же знаменитая танцовщица восхищалась, гиганту даже дали ее имя.

Влюбленным Дмитрий советует прокатиться на легендарной канатке из фильма "Асса" (кабинки рассчитаны на двоих) — от той же набережной Ленина на вершину холма Дарсан. "Очень необычные ощущения: маленькие кабинки и довольно долгий подъем. Взлетаешь над городом, и кажется, что можешь коснуться домиков, деревьев", — отзываются об аттракционе туристы.

В крымском городе даже есть своя Эйфелева башня. Она, конечно, в 30 раз меньше парижской, зато стоит в очень романтичном месте — на пирсе. Планировалось, что конструкция, созданная для украшения Массандровского пляжа, будет временной, но она так понравилась жителям и гостям, особенно влюбленным парам, что получила постоянную прописку.

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Сочи: все для поцелуев и недорогие яхты

"Будто попала в Испанию! Солнце садится, чайки кружат, — вспоминает сочинский Морпорт Марья Терехова из Москвы. — И множество ресторанчиков с верандами, откуда такие виды открывается!"

Есть вариант продолжить вечер на яхте. Кстати, по словам гидов, это недорогое удовольствие — от 500 рублей с человека. Конечно, выйдете ли вы в открытое море, зависит от погоды, но развлечение — круглогодичное.

В Сочи часто приезжают отметить важное событие — свадьбу или юбилей совместной жизни. "Молодожены и влюбленные обычно гуляют в парках центрального Сочи. Здесь даже есть Поцелуевский сквер с вечнозелеными раскидистыми деревьями, скамеечками, фонтаном", — рассказывает гид Светлана Васькова.

Однако к поцелуям он отношения не имеет, а назван так в честь Героя Советского Союза, директора Центрального сочинского гастронома Ивана Поцелуева. Но парочкам это не мешает, тем более здание загса рядом.

Еще молодожены часто едут на гору Ахун. "По поверьям, это место дает мужскую силу и энергию, — поясняет Светлана. — Говорят, на ее вершину джигиты увозили похищенных красавиц".

Пятигорск: поэт, герой и "Бесстыжие ванны"

"Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли", — пишет о своем домике в Пятигорске Григорий Печорин из "Героя нашего времени".

Многие романтичные места этого курортного города связаны с Михаилом Лермонтовым. Например, самая знаменитая гора — Машук. У подножия — дом, в котором поэт провел последние месяцы перед дуэлью. На северо-западном склоне он был убит. Есть там и грот Лермонтова, откуда открывается живописный вид.

На Михайловском отроге Машука находится беседка "Эолова арфа" — один из символов Пятигорска уже более 200 лет. Название ее не случайно. Раньше в ротонде действительно были струнные эолофоны (инструменты, звучащие благодаря ветру). Сейчас от стихии звуки не зависят — работает современная акустическая система.

По дороге к пещере "ПровалЪ", известной уникальным карстовым озером с ярко-голубой водой (тоже на Машуке), есть вполне пикантное место — "Бесстыжие ванны". Это естественные вымоины с минеральной водой. Уже в начале прошлого века некоторые отдыхающие купались там обнаженными.

На месте, где сейчас стоят Ворота Солнца (или Любви), по легенде, произошла битва между отцом Эльбрусом и его сыном Бештау за сердце красавицы Машук. Закончилась она трагично: все умерли и превратились в горы, а из окаменевших слез девушки и сложили эти ворота. Сейчас сюда приезжают молодожены: считается, что если жених три раза пронесет невесту сквозь проем, их желания исполнятся.

Тамань: античность, казаки и обручальные кольца

Станица Тамань тоже тесно связана с Михаилом Лермонтовым, правда, Печорин назвал ее "самым скверным городишком из всех приморских городов России". Жители не обиделись (возможно, сыграло то, что поэт повысил станицу до следующего "звания") и поставили памятник поэту — здесь же, прямо на берегу, находится его Дом-музей.

В районе Тамани соединяются два моря — Азовское и Черное. И тут же начиналась история черноморского казачества, которому посвящен музей под открытым небом "Атамань".

Здесь тоже есть свои романтичные истории и места: например, на Подворье кузнеца есть скульптура "Два кольца". "Давным-давно бедный одинокий мастер осел в станице, начал работать и без памяти влюбился в дочь богатого казака, — рассказывает легенду методист "Атамани" Вера Купцова. — Тот, естественно, был против брака, но приказал кузнецу выковать нечто, что символизировало бы его любовь". Мастер сделал обручальные кольца, и свадьба все-таки состоялась.

Абрау-Дюрсо: озеро вместо аула и много шампанского

Озеро с печальной легендой о любви, горы, шампанское — выходные в уникальном месте неподалеку от Новороссийска могут оказаться очень запоминающимися.

Когда-то давно, гласят предания, никакого водоема здесь не было, а располагался большой аул. Жила тут девушка Абрау, которая полюбила пастуха Дюрсо. Богатым родителям красавицы это очень не понравилось. Но к тому времени бог уже разгневался на жителей аула, и селение провалилось сквозь землю. А на его месте образовалось озеро. Двое же влюбленных в это время были в лесу и спаслись. Вернувшись, Абрау горько заплакала (из слез появился ручей) и с горя решила утопиться. Но не смогла, а побежала по воде прямо в объятия пастуха.