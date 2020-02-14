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РИА Наука
2020-02-14T01:18+0300
https://ria.ru/20200214/1564674251.html
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
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РИА Новости

Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот

01:00 14.02.2020 (обновлено: 01:18 14.02.2020)
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© NASA/JHUAPL/SwRIСамая детальная фотография Аррокота, полученная New Horizons
Самая детальная фотография Аррокота, полученная New Horizons
© NASA/JHUAPL/SwRI
Самая детальная фотография Аррокота, полученная New Horizons
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В журнале Science опубликованы первые подробные данные об астероиде Аррокот — самом дальнем объекте Солнечной системы, который когда-либо посещался космическим кораблем. Результаты исследований, описанные в трех статьях (статья 1, статья 2, статья 3), дают наиболее полную картину состава и происхождения астероида и представление о том, как образовались примитивные планетарные строительные блоки, называемые планетезималями.
Аррокот, известный ранее как Ультима Туле — транснептуновый астероид из пояса Койпера, посещенный космическим аппаратом New Horizons 1 января 2019 года. Находящийся на расстоянии 6,5 миллиардов километров от Земли, это самый дальний объект, до которого когда-либо долетали земные космические корабли. Миссия зонда New Horizons к астероиду Ультима Туле была признана журналом Science одним из десяти важнейших научных достижений 2019 года.
Несмотря на то что первичная информация о далеком загадочном объекте была опубликована по горячим следам в мае 2019 года, до сих пор не было подробных описаний и аналитических исследований. И вот теперь появились сразу три подробных отчета, основанные на объемах данных, в десятки раз превышающих те, которые были задействованы в первой публикации..
Аррокот — это так называемый контактно-двойной астероид. Его тело, похожее на снеговика, состоит из двух частей, каждая из которых в прошлом была самостоятельным небесным телом, но затем сблизились и слились в один объект.
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В первом исследовании, тема которого — происхождение астероида из солнечной туманности и образование контактно-двойного тела, Уильям Маккиннон (William McKinnon) из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (штат Мэриленд, США) с коллегами использовали моделирование, чтобы лучше понять, как сформировался Аррокот. Их анализ показывает, что две доли были ранее независимыми телами, сформированными близко друг к другу, и то, что они довольно спокойно слиплись в современный объект. Модель предполагает формирование астероида в процессе коллапса локального облака солнечной туманности, а не на основании другой давней теории образования планетезималей, называемой иерархической аккрецией, согласно которой объекты из разрозненных частей туманности сталкивались, образуя новые объекты.
Во втором исследовании, посвященном геологии и геофизики Аррокота, Джон Спенсер (John Spencer) из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (штат Колорадо, США) и его коллеги сообщают, что части астероида — более сферические и объемные, чем предполагалось в предыдущих оценках. На его более или менее гладкой поверхности лишь слегка различимы кратеры. Это отличает Аррокот от других объектов Солнечной системы, ранее посещенных космическими аппаратами, и указывает на хорошую сохранность с конца эры образования планет. По плотности кратеров ученые определили возраст поверхности в 4 миллиарда лет, что подтверждает гипотезу о том, что Аррокот образовался в локальном коллапсирующем облаке.
Наконец, Уилл Гранди (Will Grundy) из Обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе (штат Аризона, США) и его коллеги изучили состав, цвет и температуру поверхности Аррокота. Ученые отмечают, что поверхность астероида равномерно красная, холодная и покрыта метаноловым льдом и неопознанными сложными органическими соединениями, с которыми, видимо, и связан красный цвет. Авторы выдвигают несколько гипотез относительно того, откуда на Аррокоте появился метанол. Например, они предполагают, что метанол мог образоваться из водного и метанового льдов при облучении их космическими лучами. Хотя на Аррокоте не обнаружена вода, авторы считают, что она может присутствовать в скрытой форме. Равномерный цвет и состав поверхности Аррокота также служат подтверждением гипотезы образования астероида в локальном коллапсирующем облаке внутри солнечной небулы.
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