Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В журнале Science опубликованы первые подробные данные об астероиде Аррокот — самом дальнем объекте Солнечной системы, который когда-либо посещался космическим кораблем. Результаты исследований, описанные в трех статьях (статья 2, В журнале Science опубликованы первые подробные данные об астероиде Аррокот — самом дальнем объекте Солнечной системы, который когда-либо посещался космическим кораблем. Результаты исследований, описанные в трех статьях ( статья 1 статья 3 ), дают наиболее полную картину состава и происхождения астероида и представление о том, как образовались примитивные планетарные строительные блоки, называемые планетезималями.

Аррокот, известный ранее как Ультима Туле — транснептуновый астероид из пояса Койпера, посещенный космическим аппаратом New Horizons 1 января 2019 года. Находящийся на расстоянии 6,5 миллиардов километров от Земли, это самый дальний объект, до которого когда-либо долетали земные космические корабли. Миссия зонда New Horizons к астероиду Ультима Туле была признана журналом Science одним из десяти важнейших научных достижений 2019 года.

Несмотря на то что первичная информация о далеком загадочном объекте была опубликована по горячим следам в мае 2019 года, до сих пор не было подробных описаний и аналитических исследований. И вот теперь появились сразу три подробных отчета, основанные на объемах данных, в десятки раз превышающих те, которые были задействованы в первой публикации..

Аррокот — это так называемый контактно-двойной астероид. Его тело, похожее на снеговика, состоит из двух частей, каждая из которых в прошлом была самостоятельным небесным телом, но затем сблизились и слились в один объект.

В первом исследовании, тема которого — происхождение астероида из солнечной туманности и образование контактно-двойного тела, Уильям Маккиннон (William McKinnon) из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (штат Мэриленд, США) с коллегами использовали моделирование, чтобы лучше понять, как сформировался Аррокот. Их анализ показывает, что две доли были ранее независимыми телами, сформированными близко друг к другу, и то, что они довольно спокойно слиплись в современный объект. Модель предполагает формирование астероида в процессе коллапса локального облака солнечной туманности, а не на основании другой давней теории образования планетезималей, называемой иерархической аккрецией, согласно которой объекты из разрозненных частей туманности сталкивались, образуя новые объекты.

Во втором исследовании, посвященном геологии и геофизики Аррокота, Джон Спенсер (John Spencer) из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (штат Колорадо, США) и его коллеги сообщают, что части астероида — более сферические и объемные, чем предполагалось в предыдущих оценках. На его более или менее гладкой поверхности лишь слегка различимы кратеры. Это отличает Аррокот от других объектов Солнечной системы, ранее посещенных космическими аппаратами, и указывает на хорошую сохранность с конца эры образования планет. По плотности кратеров ученые определили возраст поверхности в 4 миллиарда лет, что подтверждает гипотезу о том, что Аррокот образовался в локальном коллапсирующем облаке.