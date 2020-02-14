"Если демократы (Демократическая партия США. — Прим. ред.) выдвинут кандидатуру Сандерса (на президентских выборах), русским придется пересмотреть вопрос о том, на кого им работать, чтобы лучше всего (следует экспрессивный глагол, означающий решительное нанесение унизительного ущерба. — Прим. ред.) США.
Сандерс вызывает такие же разногласия в обществе, как и Трамп, и он разрушит нашу экономику и не заботится о наших вооруженных силах. Будь я русским, я предпочел бы на этот раз Сандерса".
"Берни Сандерс предложил налог на богатство для самых богатых американцев, раскритиковал крупный бизнес за то, что он получал огромную прибыль, платя при этом мало налогов, и сказал, что считает, что миллиардеров не должно быть. Его победа на предварительных выборах во вторник в Нью-Гемпшире сделала правдоподобным то, что Уолл-стрит в течение нескольких месяцев считал наихудшим сценарием: инаугурацию президента Сандерса. Мистер Сандерс, общепризнанный социалист, чьи планы заключаются в том, чтобы выпотрошить частную систему здравоохранения и закрутить гайки в отношении кредитов и других банковских операций, рассматривается многими трейдерами, инвесторами и банкирами как единственный кандидат, который является еще более нежелательным, чем сенатор Элизабет Уоррен, которую активно ненавидят (в этой среде)".