Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T08:04+0300
https://ria.ru/20200214/1564672074.html
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671860_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2ebff78906d0eb98cd4e78d199e79602.jpg
РИА Новости

Американский банкир предложил России способ уничтожить США

08:00 14.02.2020 (обновлено: 08:04 14.02.2020)
128108
© AP Photo / Evan VucciИсполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
© AP Photo / Evan Vucci
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Известный банкир, экс-руководитель самого влиятельного банка Соединенных Штатов и фигурант списка "самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time" Ллойд Бланкфейн заявил, что экономика и армия США могут быть уничтожены в не очень отдаленном будущем.
Заявление экс-гендира Goldman Sachs стало одной из главных новостей американского инфополя, и определенная эмоциональность реакции американского медийного и политического сообщества связана в том числе с тем, что господин Бланкфейн обозначил Россию как потенциального соавтора и бенефициара грядущей катастрофы.

"Если демократы (Демократическая партия США. — Прим. ред.) выдвинут кандидатуру Сандерса (на президентских выборах), русским придется пересмотреть вопрос о том, на кого им работать, чтобы лучше всего (следует экспрессивный глагол, означающий решительное нанесение унизительного ущерба. — Прим. ред.) США.

Сандерс вызывает такие же разногласия в обществе, как и Трамп, и он разрушит нашу экономику и не заботится о наших вооруженных силах. Будь я русским, я предпочел бы на этот раз Сандерса".

Самое интересное в этой истории заключается в том, что, во-первых, сам Бланкфейн — тоже демократ, а во-вторых, что он по большому счету прав в оценке политических рисков, которые могут нанести непоправимый ущерб американской экономике в случае избрания президента-социалиста. Хотя Россия, конечно же, к результатам американских президентских выборов не имела и не будет иметь никакого отношения.
Примечателен еще и тот факт, что публичное выступление одного из самых ненавидимых американских банкиров против сенатора-социалиста может стать для самого Сандерса серьезной имиджевой победой, которая поможет ему заручиться поддержкой электората в борьбе за право представлять Демократическую партию на президентских выборах.
Не без сучка. Берни Сандерс восстановил статус-кво в Нью-Гемпшире
12 февраля, 17:53Акценты
Не без "сучка". Берни Сандерс восстановил статус-кво в Нью-ГемпширеЗаинтригован даже Трамп, а его, казалось, трудно кем-то удивить. На своих праймериз он откровенно скучает, вот и следит за драматургией во вражеском стане. Судя по его признанию, с Буттиджичем он бы замутил.
За него могут голосовать просто из-за того, что он не понравился лично экс-руководителю Goldman Sachs — то есть банка, который известен получением многомиллиардных государственных кредитов, — кличкой Кальмар-вампир и тем, что именно выходцы из этого банка занимают должности министров финансов США независимо от политической ориентации президента, а также руководящие должности во многих европейских центральных банках.
Что же так напугало известного и влиятельного банкира?
Версия флагмана американской прессы, The New York Times, вполне соответствует наиболее популярному объяснению произошедшего.

"Берни Сандерс предложил налог на богатство для самых богатых американцев, раскритиковал крупный бизнес за то, что он получал огромную прибыль, платя при этом мало налогов, и сказал, что считает, что миллиардеров не должно быть. Его победа на предварительных выборах во вторник в Нью-Гемпшире сделала правдоподобным то, что Уолл-стрит в течение нескольких месяцев считал наихудшим сценарием: инаугурацию президента Сандерса. Мистер Сандерс, общепризнанный социалист, чьи планы заключаются в том, чтобы выпотрошить частную систему здравоохранения и закрутить гайки в отношении кредитов и других банковских операций, рассматривается многими трейдерами, инвесторами и банкирами как единственный кандидат, который является еще более нежелательным, чем сенатор Элизабет Уоррен, которую активно ненавидят (в этой среде)".

Что тут стоить отметить. У Берни Сандерса, сенатора от штата Вермонт, действительно были бы неплохие шансы на победу на праймериз Демократической партии, но только в том случае, если бы они были по-настоящему честными. Мы уже писали о том, как система электронного голосования в штате Айова (первом штате, в котором проводятся предварительные выборы демократического кандидата) вызвала коллапс избирательного процесса, а потом вдруг выяснялось, что само приложение для избирательных участков было написано компанией, финансируемой одним из кандидатов, а потом этот кандидат и оказался неожиданно победителем голосования, несмотря на то что большее количество голосов получил сенатор-социалист.
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
6 февраля, 08:00
Как лучшие люди США "поработали на Путина"
Аналогичная ситуация произошла в 2016 году, когда партийный истеблишмент решил, что кандидатом должна быть Хиллари Клинтон — и именно ее в нарушение всех возможных процедур и правил голосования партийных делегатов "назначили" кандидатом от Демократической партии. В результате этого предательства доверия электората примерно один из десяти сторонников Сандерса в итоге проголосовал за Трампа, что сыграло определенную роль в его шокирующей победе.
Сейчас ситуация вполне может повториться, а процесс праймериз все-таки больше напоминает выборы без выбора, ибо кандидат сейчас определяется на уровне решений партийной номенклатуры, а не электората. Номенклатура выбирает между двумя кандидатами: экс-мэром города Саут-Бенд, экс-разведчиком и экс-сотрудником известной консалтинговой компании McKinsey Питом Буттиджичем — и владельцем информационного агентства Блумберг и экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.
На стороне Буттиджича — молодость, привлекательная внешность и тот факт, что он открытый представитель секс-меньшинств, который не стесняется целовать своего "мужа" прямо на сцене во время своих встреч с избирателями. На стороне Блумберга — политический опыт и тот факт, что он — мультимиллиардер, готовый вложить колоссальные собственные средства в избирательную кампанию. У Сандерса есть шанс на победу только в том случае, если истеблишмент решит организовать "показательное поражение" социалиста от Трампа с прицелом на то, чтобы в следующем электоральном цикле отучить сторонников Демократической партии от поддержки кандидатов, ратующих за наиболее радикальные формы имплементации социальной справедливости.
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
13 февраля, 09:25
Пит Буттиджич: новое лицо демократов Америки или "король на день"?
Ллойд Бланкфейн прав в своей оценке последствий избрания социалиста в качестве президента США, но сам банкир, скорее всего, не может четко объяснить в публичном пространстве причины катастрофы "при президенте Сандерсе".
Сделаем это за него. Социальная справедливость, демонтаж банковской системы, резкое сокращение американской армии и военного присутствия в мире — это все прекрасно, если смотреть на ситуацию с точки зрения гуманистических идеалов, но катастрофа, если смотреть с точки зрения интересов Соединенных Штатов.
Если не будет сверхвлиятельного банковского сектора и особенно если не будет сотен военных баз во всем мире, а также ударных авианосных групп в мировых океанах, то грабить окружающий мир (или, например, заставлять значительную часть мира торговать нефтью за доллары) — уже не получится. В этом сценарии США, в том числе рядовым американским гражданам, впервые за долгие десятилетия придется учиться жить своим трудом и тратить заработанные собственными усилиями деньги. Более того, американцам также придется пытаться продавать миру не собственные облигации, финансовые услуги или "крышевание", а товары и услуги, созданные собственным трудом, которые должны быть конкурентоспособными (в том числе по цене) по сравнению, например, с китайскими аналогами. Такая жизнь вряд ли понравится даже самим избирателям Сандерса, не говоря уже о генералах Пентагона или воротилах Уолл-стрит. Именно исходя из этих соображений можно предположить, что данные опросов, по которым социалист-популист лидирует, не имеют значения: его просто не пустят к власти — и его остановит или истеблишмент собственной партии, или в крайнем случае лично Дональд Трамп на выборах осенью.
Президент РФ Владимир Путин
5 февраля, 13:57
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Впрочем, независимо от деталей политического сценария выборов американские эксперты и банкиры будут жаловаться на то, что Россия получает свои бонусы — в виде ослабления веры американцев в собственную демократию. И это особенно сильно относится к многочисленным молодым сторонникам Сандерса — их разочарование гарантирует подрыв общественной стабильности в США на долгие годы или даже десятилетия.
7471351756848
Обсудить 59
Пит БуттиджичБерни СандерсДональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
Как всегда название и статья ни о чем. России бы самой не рухнуть, как всегда. А США они были есть и будут.
14 февраля, 12:34
aas31058
355142313173
В наших СМИ ни дня без победы над США. Жаль только что победы всё сплошь виртуальные.
14 февраля, 12:36
Будущее Страны
21717342122
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
Телеведущий Иван Ургант
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Строительство Белорусской АЭС
Заморозили назло Москве. Как Прибалтика пытается согреться без России
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
04:10ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей
Лента новостейМолния