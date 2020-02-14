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Туризм
2020-02-14T02:19+0300
https://ria.ru/20200214/1564671387.html
В Великобритании сняли на видео, как молния попадает в летящий самолет
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РИА Новости

В Великобритании сняли на видео, как молния попадает в летящий самолет

02:07 14.02.2020 (обновлено: 02:19 14.02.2020)
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© AFP 2020 / Paul Faith Самолеты авиакомпании Aer Lingus в аэропорту Дублина
Самолеты авиакомпании Aer Lingus в аэропорту Дублина
© AFP 2020 / Paul Faith
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Великобритании сняли на видео, как в пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Бирмингема и набирающий высоту, попадает молния, сообщает UPI.
Кадры в соцсети разместил Даниэль Перейра.
Пресс-секретарь авиакомпании подтвердила этот факт, заметив, что авиалайнер не пострадал и приземлился в Дублине в запланированное время.
Она подчеркнула, что "самолеты спроектированы таким образом, чтобы избежать повреждений от молнии".
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