В Великобритании сняли на видео, как молния попадает в летящий самолет

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Великобритании сняли на видео, как в пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Бирмингема и набирающий высоту, попадает молния, сообщает UPI.
Кадры в соцсети разместил Даниэль Перейра.
Пресс-секретарь авиакомпании подтвердила этот факт, заметив, что авиалайнер не пострадал и приземлился в Дублине в запланированное время.
Она подчеркнула, что "самолеты спроектированы таким образом, чтобы избежать повреждений от молнии".
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