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Религия и мировоззрение
2020-02-14T15:05+0300
https://ria.ru/20200214/1564670957.html
Кто "назначил" святого Валентина покровителем влюбленных
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РИА Новости

Кто "назначил" святого Валентина покровителем влюбленных

08:00 14.02.2020 (обновлено: 15:05 14.02.2020)
11265
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина в Донецка
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина в Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Валентинки", цветы, конфеты и романтические фильмы — День всех влюбленных прочно укоренился в западной культуре и привлекает многих россиян. Когда стали отмечать эту дату, действительно ли существовал святой мученик Валентин, покровительствовал ли он "всем влюбленным" и как миф превратился в чистую коммерцию — в материале РИА Новости.

Праздник, которого нет

Однажды римский император Клавдий понял, как повысить боеспособность армии. Если мужчины не будут думать о своих женах, они станут лучше сражаться. Значит, им нужно запретить жениться. Однако община христиан не послушалась: по ночам в римских катакомбах тайно венчали всех влюбленных. Таинство же совершал священник по имени Валентин.
Прознав об этом, власти его арестовали. В темнице он познакомился с прекрасной дочерью надзирателя по имени Юлия. Влюбленный священник перед казнью отправил ей любовное письмо с подписью "Твой Валентин". Впоследствии его канонизировали, провозгласив "покровителем всех влюбленных".
© Фото : фото Caters newsРеконструкция внешности святого Валентина
Реконструкция внешности святого Валентина
© Фото : фото Caters news
Реконструкция внешности святого Валентина
Из года в год эта история широко тиражируется накануне 14 февраля. Мало кто задумывается о том, насколько она реальна. Что характерно, на службах в православных храмах в этот день имя святого Валентина не звучит — там готовятся к празднику Сретения Господня. В костелах тоже не поминают Валентина — католическая церковь 14 февраля чтит память Кирилла и Мефодия, просветителей славян и покровителей Европы.
Хотя обе церкви почитают мученика Валентина. Точнее, нескольких святых с практически идентичной биографией.
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Вчера, 09:05

Несколько Валентинов

О раннехристианских святых мы знаем из так называемых мартирологов — поименных перечней пострадавших за веру мучеников. В одном из них, составленном то ли в VI, то ли в VII веке, вскользь упоминается о Валентине Римском.
"Он из тех святых, чьи имена справедливо почитаются среди людей, но чьи деяния известны только Богу", — писал в послании верующим в 496 году папа римский Геласий I.
Известно лишь, что Валентина Римского казнили на Фламиниевой дороге (Via Flaminia), одной из важнейших транспортных артерий II-III веков. Периодически там вывешивали тела преступников. По всей видимости, христиан тоже, так как они были вне закона.
© Public domainСвятой Валентин, епископ Интерамны (Saint Valentine of Terni)
Святой Валентин епископ Интерамны (Saint Valentine of Terni)
© Public domain
Святой Валентин, епископ Интерамны (Saint Valentine of Terni)
Неподалеку от Рима в раннехристианскую эпоху жил еще один мученик Валентин — епископ города Интерамны (ныне — Терни). По преданию, он исцелял больных, приводя их к вере. Этими чудесами навлек на себя гнев римских властей и был казнен. Причем тоже на Via Flaminia.
А еще один мученик Валентин, согласно мартирологам, "жил в Африке, где пострадал". По всей видимости, речь идет о Карфагене на севере современного Туниса. Больше о нем ничего не известно.
Но что интересно, память всех трех мучеников в первом тысячелетии нашей эры чтили в один день — 14 февраля. Как полагают историки, такой порядок ввел в VIII веке христианский богослов Беда Достопочтенный. Но ни о каких "тайных венчаниях и защите влюбленных" он не говорил. Этих святых, объяснял он, почитали за подвиг верности Христу.
"Достоверных данных о том, сколько было святых Валентинов, у нас нет. Известно лишь, что они жили во времена раннехристианских мучеников (I-IV века. — Прим. ред.)", — говорит ответственный секретарь Католической энциклопедии, религиовед Алексей Юдин.
То, что трех мучеников с одним именем почитают в один день, приводило к путанице: какому святому молиться сначала? Кто главнее? Кроме того, непонятно, где именно хранятся подлинные мощи: в Дублине, Глазго, Бирмингеме, Мадриде, Праге, Риме, Львове или на греческом острове Лесбос?
В итоге католическая церковь "понизила" всех Валентинов в ранге. "После Второго Ватиканского собора в рамках литургической реформы календарь подчистили. Многие святые лишились общецерковного статуса. Теперь у каждой страны своя литургическая традиция и, соответственно, собственные миссалы (богослужебные книги с календарными указаниями. — Прим. ред.)", — отмечает религиовед.
CC BY-SA 3.0 / Dnalor 01 / Череп святого Валентина в церкви Санта Мария Космедин в Риме (Santa Maria in Cosmedin)
Череп святого Валентина в церкви Санта Мария Космедин в Риме (Santa Maria in Cosmedin)
CC BY-SA 3.0 / Dnalor 01 /
Череп святого Валентина в церкви Санта Мария Космедин в Риме (Santa Maria in Cosmedin)

"Птичий день"

Если никто из трех святых Валентинов не связан с темой любви, почему современная массовая культура популяризовала именно это имя? Ученые на этот счет спорят.
Согласно общепринятой в науке версии, праздник всех влюбленных зародился в Средние века. "Скорее всего, в англосаксонской традиции, а именно — у английского поэта XIV века Джефри Чосера", — указывает Юдин.
Именно Чосер, как предполагают, впервые упоминает о Дне святого Валентина — в поэме "Птичий парламент". Он рассказывает о традиции лесных птиц собираться в первый день весны для поиска пары.
"Как это связано с церковным культом одного или нескольких святых Валентинов — вообще вопрос в пустоту", — подчеркивает ответственный секретарь Католической энциклопедии. Историки читают, что Чосер попросту хотел придать таким образом народным поверьям авторитет.
В Англии, отличающейся мягким климатом, считалось, что весна наступает в феврале. Вот только точной даты никто не знал. Англичане выбирали между двумя вариантами: 8 февраля (это предложил Беда Достопочтенный) и 22 февраля (версия святого Исидора Севильского). Видимо, Чосер пошел на компромисс, назначив первым днем весны 14 февраля, день памяти мученика Валентина.
"Чосер ассоциировал весну с началом новой жизни, брачным периодом и так далее. Поэтому культ святого Валентина как покровителя влюбленных начинается с его подачи", — пишет известный британский филолог Генри Келли.
© Public DomainДжефри Чосер
Джефри Чосер
© Public Domain
Джефри Чосер
Но Дня всех влюбленных как такового еще долго не было. Речь идет лишь о разных народных традициях. Культ святого Валентина — покровителя любви укоренился в британской культуре лишь в первой половине XIX века. Во многом, как отмечает Келли, благодаря расцвету романтизма. Поэты и художники черпали вдохновение в средневековых произведениях, что способствовало популярности Чосера и его идей.

Миллионы за "сердца"

"Прямо или косвенно религиозная жизнь откликается на такие важные в жизни человека события, как влюбленность, брак. Поэтому народных праздников на эту тему, помимо Дня святого Валентина, очень много", — уточняет Алексей Юдин.
Например, в некоторых странах Латинской Америки День влюбленных (Dia dos Namorados) отмечают 12 июня — в день памяти святого Антония Падуанского. В России же похожий праздник называется Днем семьи, любви и верности — в память о святых Петре и Февронии Муромских — и акцентирует внимание не столько на влюбленности, сколько на семье.
Однако в массовой культуре все же устойчиво доминирует 14 февраля. И хоть праздник ассоциируется с католическим святым, ему больше молятся не влюбленные, а продавцы "сердечек" из всевозможных материалов, цветов, конфет и мягких игрушек. Только в США "валентинок" продают на 710 миллионов долларов в год. А среднестатистический американец 14 февраля, по данным аналитической компании IBISWorld, тратит на подарки 150 долларов.
© Sputnik / Томас ТхайцукСувенирная продукция ко Дню святого Валентина
Сувенирная продукция ко Дню святого Валентина
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сувенирная продукция ко Дню святого Валентина
Всего в Штатах отмечают День влюбленных около 186 миллионов граждан (почти 60 процентов населения). И большая часть, согласно соцопросам, не сомневается, что праздник установила католическая церковь.

Светский "паразит"

"В католической церкви не существует никакого Дня всех влюбленных. Также важно понимать, что имеется в виду под влюбленностью. Церковь благословляет те чувства, что готовят к вступлению в брак, либо чувства уже состоящих в брачных узах людей, которые относятся друг к другу как влюбленные", — объясняет генеральный викарий архиепархии Божией Матери Римско-католической церкви в Москве священник Кирилл Горбунов.
Но, по словам священника, абсолютное большинство отмечающих День святого Валентина воспринимают его как прославление "ни к чему не обязывающих сексуальных отношений". А это в церкви "не считается ни законным, ни полезным".
© Public DomainИкона святого Валентина
Икона святого Валентина
© Public Domain
Икона святого Валентина
"Получилось так, что праздник святого мученика Валентина наложился на некоторые дохристианские обычаи, которые затем были восприняты современной массовой культурой. Разумеется, Церковь приветствует и благословляет любовь. Но любовь, связанную с ответственностью, такую, что проявляется в уникальных отношениях — браке", — подчеркивает Горбунов.
Упоминание христианского святого в названии праздника "не должно давать повод полагать, будто Церковь призывает к свободным отношениям и благословляет их". "День святого Валентина — это чисто светский фестиваль, который некоторым образом паразитирует на церковной традиции", — заключает священнослужитель.
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Популярные комментарии
Отмечать чужие праздники - второсортность.
14 февраля, 15:02
Фома Фомич
1901101
для русских людей существует Ладин день, а не день католического святого или славянской паре, изо всех сил пытавшихся обмануть друг друга, а сейчас почему-то ставшие символом любви и верности. какая любовь, такой и символ, да. (
14 февраля, 13:24
F1_
803016
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