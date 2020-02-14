Лучшие фото недели: "Оскар", дезинфекция и скачки на ламах

Брэд Питт получает "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде".
Брэд Питт получает "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде".
Показ новой коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.
Показ новой коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.
Очередь возле избирательного участка в Нью-Дели.
Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны для принудительного спуска снежных лавин в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны для принудительного спуска снежных лавин в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
Королевские пингвины в самом северном японском зоопарке Асахияма.
Шторм на южном побережье Англии.
Девушки в защитных масках на одной из улиц Гонконга.
Девушки в защитных масках на одной из улиц Гонконга.
Сирийский повстанец запускает ракету в сторону правительственных войск в Идлибе.
Сирийский повстанец запускает ракету в сторону правительственных войск в Идлибе.
Женщины возносят молитвы на берегу реки Хануманте в Непале в последний день фестиваля Свастхани Брата Катха.
Женщины возносят молитвы на берегу реки Хануманте в Непале в последний день фестиваля Свастхани Брата Катха.
Радуга в небе над Рафахом.
Показательные выступления на церемонии выпуска новых бойцов Пешмерга в военном лагере в Ираке.
Показательные выступления на церемонии выпуска новых бойцов Пешмерга в военном лагере в Ираке.
Спортсменки сборной России выполняют упражнение с мячами на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
Спортсменки сборной России выполняют упражнение с мячами на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
Встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!" в Краснодаре.
Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!" в Краснодаре.
Участница традиционных детских скачек на ламах в национальном парке Льянганатес в Эквадоре.
Участница традиционных детских скачек на ламах в национальном парке Льянганатес в Эквадоре.
Палестинские рыбаки у берегов Газы.
Палестинские рыбаки у берегов Газы.
Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.
Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.
Участница демонстрации в центре Бейрута.
Участница демонстрации в центре Бейрута.
Набережная и железнодорожный мост через Обь в Новосибирске.
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае для защиты от коронавируса.
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана и вывезенные за пределы села Сортобе.
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана и вывезенные за пределы села Сортобе.
Спасение мигрантов в Средиземном море у берегов Ливии.
Фрирайдер Логан Пехота спускается по отвесной скале во время соревнований Freeride World Tour skiing and snowboarding в Канаде.
Фрирайдер Логан Пехота спускается по отвесной скале во время соревнований Freeride World Tour skiing and snowboarding в Канаде.
"Мисс Россия 2019" Алина Санько на кастинге конкурса "Мисс Россия 2020" в Москве.
"Мисс Россия 2019" Алина Санько на кастинге конкурса "Мисс Россия 2020" в Москве.
Сирийцы едут в лагерь беженцев, расположенный рядом с турецкой границей.
Жители Афин наблюдают полнолуние с холма Ареопаг.
Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.
Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.
Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.
Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.