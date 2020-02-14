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https://ria.ru/20200214/1564669565.html
Лучшие фото недели: "Оскар", дезинфекция и скачки на ламах
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РИА Новости

Лучшие фото недели: "Оскар", дезинфекция и скачки на ламах

12:00 14.02.2020 (обновлено: 12:22 14.02.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Mark Ralston

Брэд Питт получает "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде".

Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар
1 из 30

Брэд Питт получает "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в… Голливуде".

© AFP 2020 / Mark Ralston
© AFP 2020 / Getty Images/ Roy Rochlin

Показ новой коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель на показе в рамках Недели моды в Нью Йорке
2 из 30

Показ новой коллекции дизайнерского дуэта The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке.

© AFP 2020 / Getty Images/ Roy Rochlin
© AFP 2020 / Sajjad Hussain

Очередь возле избирательного участка в Нью-Дели.

Очередь возле избирательного участка в Нью-Дели
3 из 30

Очередь возле избирательного участка в Нью-Дели.

© AFP 2020 / Sajjad Hussain
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны для принудительного спуска снежных лавин в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны
4 из 30

Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда обстреливают горные склоны для принудительного спуска снежных лавин в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Королевские пингвины в самом северном японском зоопарке Асахияма.

Королевские пингвины в японском зоопарке
5 из 30

Королевские пингвины в самом северном японском зоопарке Асахияма.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
© AFP 2020 / Glyn Kirk

Шторм на южном побережье Англии.

Шторм на южном побережье Англии
6 из 30

Шторм на южном побережье Англии.

© AFP 2020 / Glyn Kirk
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк

Девушки в защитных масках на одной из улиц Гонконга.

Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
7 из 30

Девушки в защитных масках на одной из улиц Гонконга.

© РИА Новости / Мигель Кандела
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© AFP 2020 / Omar Haj Kadour

Сирийский повстанец запускает ракету в сторону правительственных войск в Идлибе.

Боевик в Сирии запскает ракету в сторону правительственных войск в Идлибе
8 из 30

Сирийский повстанец запускает ракету в сторону правительственных войск в Идлибе.

© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Женщины возносят молитвы на берегу реки Хануманте в Непале в последний день фестиваля Свастхани Брата Катха.

Женщины стоя на берегу реки Хануманте в Бхактапуре, Непал
9 из 30

Женщины возносят молитвы на берегу реки Хануманте в Непале в последний день фестиваля Свастхани Брата Катха.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© AFP 2020 / Said Khitib

Радуга в небе над Рафахом.

Радуга в небе над Рафахом
10 из 30

Радуга в небе над Рафахом.

© AFP 2020 / Said Khitib
© REUTERS / Azad Lashkari

Показательные выступления на церемонии выпуска новых бойцов Пешмерга в военном лагере в Ираке.

Показательные выступления во время церемонии выпуска новых бойцов Пешмерга в военном лагере в районе Соран, Ирак
11 из 30

Показательные выступления на церемонии выпуска новых бойцов Пешмерга в военном лагере в Ираке.

© REUTERS / Azad Lashkari
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Спортсменки сборной России выполняют упражнение с мячами на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.

Спортсменки сборной России выполняют упражнение с 5 мячами в финале групповой программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы
12 из 30

Спортсменки сборной России выполняют упражнение с мячами на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
13 из 30

Встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанк

Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!" в Краснодаре.

Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа Стрижи во время акции Военная служба по контракту в вооруженных силах РФ - твой выбор! в Краснодаре
14 из 30

Показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!" в Краснодаре.

© РИА Новости / Николай Хижняк
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© AP Photo / Dolores Ochoa

Участница традиционных детских скачек на ламах в национальном парке Льянганатес в Эквадоре.

Участница традиционных гонок на ламах в национальном парке Лланганат, Эквадор
15 из 30

Участница традиционных детских скачек на ламах в национальном парке Льянганатес в Эквадоре.

© AP Photo / Dolores Ochoa
© AP Photo / Hatem Moussa

Палестинские рыбаки у берегов Газы.

Палестинские рыбаки у берегов Газы
16 из 30

Палестинские рыбаки у берегов Газы.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.

Президент США Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой на предвыборном митинге в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир
17 из 30

Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка на предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AFP 2020 / Richard Bouhet

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане
18 из 30

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане.

© AFP 2020 / Richard Bouhet
© AP Photo / Hussein Malla

Участница демонстрации в центре Бейрута.

Участница антиправительственной демонстрации в центре Бейрута
19 из 30

Участница демонстрации в центре Бейрута.

© AP Photo / Hussein Malla
© РИА Новости / Александр Кряжев

Набережная и железнодорожный мост через Обь в Новосибирске.

Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
20 из 30

Набережная и железнодорожный мост через Обь в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© REUTERS / cnsphoto

Дезинфекция офисного помещения в Шанхае для защиты от коронавируса.

Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
21 из 30

Дезинфекция офисного помещения в Шанхае для защиты от коронавируса.

© REUTERS / cnsphoto
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана и вывезенные за пределы села Сортобе.

Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
22 из 30

Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана и вывезенные за пределы села Сортобе.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© AFP 2020 / Pablo Garcia

Спасение мигрантов в Средиземном море у берегов Ливии.

Спасение мигрантов в Средиземном море у берегов Ливии
23 из 30

Спасение мигрантов в Средиземном море у берегов Ливии.

© AFP 2020 / Pablo Garcia
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini

Фрирайдер Логан Пехота спускается по отвесной скале во время соревнований Freeride World Tour skiing and snowboarding в Канаде.

Фрирайдер Логан Пехота спускается по отвесной скале во время соревнований Freeride World Tour skiing and snowboarding в Канаде
24 из 30

Фрирайдер Логан Пехота спускается по отвесной скале во время соревнований Freeride World Tour skiing and snowboarding в Канаде.

© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
© РИА Новости / Максим Блинов

"Мисс Россия 2019" Алина Санько на кастинге конкурса "Мисс Россия 2020" в Москве.

Обладательница титула Мисс Россия 2019 Алина Санько на кастинге Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве.
25 из 30

"Мисс Россия 2019" Алина Санько на кастинге конкурса "Мисс Россия 2020" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
© AFP 2020 / Rami Al Sayed

Сирийцы едут в лагерь беженцев, расположенный рядом с турецкой границей.

Сирийцы едут в лагерь беженцев, расположенный рядом с границей с Турцией
26 из 30

Сирийцы едут в лагерь беженцев, расположенный рядом с турецкой границей.

© AFP 2020 / Rami Al Sayed
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Жители Афин наблюдают полнолуние с холма Ареопаг.

Люди наблюдают полнолуние с холма Ареопаг в Афинах, Греция
27 из 30

Жители Афин наблюдают полнолуние с холма Ареопаг.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© РИА Новости / Антон Денисов

Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.

Молодые люди обливаются холодной водой после бани в деревне Алабино Московской области
28 из 30

Молодые люди обливаются холодной водой после бани в подмосковной деревне Алабино.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРека Шуя в Пряжинском районе Карелии.
Река Шуя в Пряжинском районе Карелии
29 из 30
Река Шуя в Пряжинском районе Карелии.
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.

Розовые фламинго на Солёном озере у аэропорта в Ларнаке
30 из 30

Розовые фламинго на Соленом озере у аэропорта в Ларнаке.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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