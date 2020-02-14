Первая серия нового сезона "Фиксиков" выйдет кинотеатрах с 15 февраля

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первую серию четвертого сезона анимационного сериала "Фиксики" начнут показывать на большом экране в составе киножурнала "Мульт в кино" с 15 февраля, сообщает пресс-служба проекта.
"В самый редкий день года – 29 февраля – состоится премьера на YouTube-канале fixiki. А днем ранее, 28 февраля, в сообществе "Фиксики" социальной сети "ВКонтакте", — уточнили в пресс-службе.
Как рассказали в студии, новыми героями сериала станет необычная семья фиксиков, дети из которой станут новенькими в классе. Знаменитую песню "Кто такие фиксики?" зрители услышат в новой аранжировке, в ней появятся новые куплеты, один из которых исполнит девочка.
"В основе каждой нашей серии – не техника, а человеческая история. Мы хотим, чтобы дети задумались, что происходит, когда рядом с тобой появляется кто-то новенький, незнакомый: какие чувства испытывает он, а какие – ты?" — прокомментировала исполнительный продюсер Оксана Гукасян.
Сериал студии "Аэроплан" существует с 2010 года. Франшиза рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя.
Премьера четвертого сезона "Фиксики. Новенькие" назначена на конец февраля.