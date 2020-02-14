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Первая серия нового сезона "Фиксиков" выйдет кинотеатрах с 15 февраля
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РИА Новости

Первая серия нового сезона "Фиксиков" выйдет кинотеатрах с 15 февраля

06:25 14.02.2020
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© Продюсерская компания "Аэроплан"Кадр из мультсериала "Фиксики"
Кадр из мультсериала Фиксики
© Продюсерская компания "Аэроплан"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первую серию четвертого сезона анимационного сериала "Фиксики" начнут показывать на большом экране в составе киножурнала "Мульт в кино" с 15 февраля, сообщает пресс-служба проекта.
"В самый редкий день года – 29 февраля – состоится премьера на YouTube-канале fixiki. А днем ранее, 28 февраля, в сообществе "Фиксики" социальной сети "ВКонтакте", — уточнили в пресс-службе.
Как рассказали в студии, новыми героями сериала станет необычная семья фиксиков, дети из которой станут новенькими в классе. Знаменитую песню "Кто такие фиксики?" зрители услышат в новой аранжировке, в ней появятся новые куплеты, один из которых исполнит девочка.
"В основе каждой нашей серии – не техника, а человеческая история. Мы хотим, чтобы дети задумались, что происходит, когда рядом с тобой появляется кто-то новенький, незнакомый: какие чувства испытывает он, а какие – ты?" — прокомментировала исполнительный продюсер Оксана Гукасян.
Сериал студии "Аэроплан" существует с 2010 года. Франшиза рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя.
Премьера четвертого сезона "Фиксики. Новенькие" назначена на конец февраля.
Кадр из мультфильма Фиксики. Архивное фото
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