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2020-02-14T08:09+0300
https://ria.ru/20200214/1564667863.html
Садко приплыл в Большой! Чем удивит новая постановка Чернякова
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РИА Новости

Садко приплыл в Большой! Чем удивит новая постановка Чернякова

08:00 14.02.2020 (обновлено: 08:09 14.02.2020)
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© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Сцена из оперы Садко в Большом театре
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Опера с элементами танца, спектакль, похожий на кино, и настоящее световое шоу — на Историческую сцену Большого театра впервые с 1984 года возвращается "Садко" Римского-Корсакова. На этот раз — в постановке Дмитрия Чернякова. О том, чем интересна новая версия, какие там есть сюрпризы (но без спойлеров!) и почему на эту оперу надо идти, — в материале РИА Новости.

Кто такой Садко?

Гусляр Садко знаком всем — по легендам, спектаклям, фильмам. Но если копнуть глубже, то в образе обаятельного авантюриста можно найти отсылки как к сказочным, так и к историческим персонажам.
Если вкратце, былина "Садко" ("Богатый гость") — про бедного новгородского музыканта, которого как-то услышал царь морской. И так проникся, что научил, как заработать. Вскоре ставший успешным торговцем Садко отправился в дальние края. Но разразилась буря, Садко бросился в воду и попал во дворец. Повелитель предложил ему жениться на морской девице. Садко после всяких приключений, благодаря помощи святого Миколы Можайского (Николай Чудотворец), проснулся уже на земле.
© РИА Новости

Сцена из оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" в постановке Большого театра в 1906 году

Сцена из оперы Николая Римского-Корсакова Садко в постановке Большого театра
1 из 4

Сцена из оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" в постановке Большого театра в 1906 году

© РИА Новости
© РИА Новости / Яков Берлинер

Опера Римского-Корсакова "Садко" на сцене Большого театра в 1952 году

Опера Николая Римского-Корсакова Садко на сцене Государственного академического Большого театра Союза ССР
2 из 4

Опера Римского-Корсакова "Садко" на сцене Большого театра в 1952 году

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Леон Дубильт

Сцена из оперы Римского-Корсакова "Садко" на сцене Большого театра в 1974 году

Сцена из оперы Николая Андреевича Римского-Корскакова Садко
3 из 4

Сцена из оперы Римского-Корсакова "Садко" на сцене Большого театра в 1974 году

© РИА Новости / Леон Дубильт
© РИА Новости / Юрий Сомов

Сцена из оперы "Садко" 1980 года на музыку Римского-Корсакова, в главной роли — Владимир Атлантов

Сцена из оперы Садко на музыку композитора Николая Александровича Римского-Корсакова в исполнении артистов Государственного академического Большого театра СССР
4 из 4

Сцена из оперы "Садко" 1980 года на музыку Римского-Корсакова, в главной роли — Владимир Атлантов

© РИА Новости / Юрий Сомов
1 из 4

Сцена из оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" в постановке Большого театра в 1906 году

© РИА Новости
2 из 4

Опера Римского-Корсакова "Садко" на сцене Большого театра в 1952 году

© РИА Новости / Яков Берлинер
3 из 4

Сцена из оперы Римского-Корсакова "Садко" на сцене Большого театра в 1974 году

© РИА Новости / Леон Дубильт
4 из 4

Сцена из оперы "Садко" 1980 года на музыку Римского-Корсакова, в главной роли — Владимир Атлантов

© РИА Новости / Юрий Сомов
Одни эксперты видят в этой истории иллюстрацию народной песни о реальном купце по имени Содко Сытинець из летописи XII века, который построил в Новгороде церковь Бориса и Глеба. Другие — отголоски старофранцузского романа про грешника Садока с похожим, как у былины, сюжетом.
Николай Римский-Корсаков
18 марта 2014, 01:00
Биография Николая Римского-Корсакова18 марта (6 марта по ст.ст.) 2014 года исполняется 170 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова, композитора, дирижера, педагога.
Римский-Корсаков писал либретто на основе русских былин. В итоге после переделок оперы, к 1895 году, остановился на своем варианте: сделал народные сцены более масштабными, а центральными героинями — морскую царевну Волхову и жену Садко Любаву. А вместо святого Николая включил в сюжет персонажа по имени Старчище.

"Трудности перевода"

Судьба оперы была непростой: ее прохладно встретили в Мариинском театре. Считается, что сам Николай II вычеркнул спектакль из репертуара. Впервые "Садко" показали в 1898 году в Московской частной русской опере Мамонтова. В ГАБТе ее поставили в 1906-м.
"Садко" — довольно сложный для воплощения проект. Былинный речитатив, длинные партии, непростая драматургия.
Поставил оперу Дмитрий Черняков — это уже пятая его работа на музыку Римского-Корсакова. "Я хотел ставить в Москве, в Большом театре, только русскую оперу. А премьера "Садко" когда-то состоялась именно в Московской частной опере и всегда была в репертуаре Большого. В ней пели все знаменитые солисты театра. У "Садко" есть ложная репутация — что она такая былинная, далекая, не про нас. Мы пытаемся сделать так, чтобы от этого клише отошли", — рассказал режиссер перед генеральной репетицией.
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Сцена из оперы Садко в Большом театре
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов
Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Безусловно, история гусляра самобытна и интересна для постановки. Кстати, в кино тоже обращались к этому сюжету, и весьма успешно. В 1950-х Александр Птушко снял одноименный фильм, который получил "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля (а ведущего актера Сергея Столярова включили в список лучших артистов за историю киносмотра).
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из кинофильма "Садко". В роли Садко — Сергей Столяров, в роли Любавы — Алла Ларионова

Кадр из кинофильма Садко. В роли Садко - Сергей Столяров, в роли Любавы - Алла Ларионова.
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Кадр из кинофильма "Садко". В роли Садко — Сергей Столяров, в роли Любавы — Алла Ларионова

© РИА Новости
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© РИА Новости

Лидия Вертинская в роли птицы Феникс на съемках фильма "Садко"

Лидия Вертинская в роли птицы Феникс на съемках фильма Садко
2 из 2

Лидия Вертинская в роли птицы Феникс на съемках фильма "Садко"

© РИА Новости
1 из 2

Кадр из кинофильма "Садко". В роли Садко — Сергей Столяров, в роли Любавы — Алла Ларионова

© РИА Новости
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2 из 2

Лидия Вертинская в роли птицы Феникс на съемках фильма "Садко"

© РИА Новости
В США в 1962-м режиссер Роджер Корман модифицировал российскую картину и, изменив название на "Волшебное путешествие Синдбада", представил американским зрителям. Кстати, автор адаптации сценария для этой версии — Фрэнсис Форд Коппола.

Что нового?

Знакомые с работами Чернякова зрители опасались, что режиссер слишком "осовременит" классическую оперу. Уверяем — волноваться незачем. Да, элементы повседневности есть, но они аккуратно обрамляют все достоинства канонического "Садко".
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Сцена из оперы Садко в Большом театре
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов
Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Необычно начало оперы: на гигантский экран Исторической сцены транслируют пятиминутное видео, в котором Нажмиддин Мавлянов (Садко), Аида Гарифуллина (Волхова) и Екатерина Семенчук (Любава), смотря в камеру, по очереди отвечают на вопросы о жизни своих персонажей.
Потом на сцене появляется арка с надписью "Парк исполнения желаний" — своеобразный слоган всей этой истории. Приключения Садко превращаются в квест — в фантастическом для нашего современника мире. А роль проводника играет молчаливый Старчище (Сергей Мурзаев в белом одеянии, с бородой, похож не то на Гендальфа, не то на скандинавского Одина).
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
18 января, 08:00Культура
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"Герои пришли в этот парк развлечений и хотят, пройдя через испытания, найти ответы на вопросы — о том, как избавиться от одиночества, не быть зависимым, как быть собой и в ладу с собой", — говорит Екатерина Семенчук (Любава).

"Есть сказка, к которой мы привыкли с детства, и, наверное, сказочных героев было бы легче играть, — призналась Аида Гарифуллина (Волхова). — Когда работаешь с Черняковым, он оттачивает каждый момент, каждое движение, вытаскивает из тебя актрису. Обычно не приходится делать столько физических упражнений. Но это интересно и замечательно".

Екатерина Семенчук считает, что режиссер "очеловечивает персонажей", а ее героиня Любава — вне времени. "Это наша современница, которая ищет счастья, понимания, человека, который бы ее любил", — уверена певица.
Черняков превращает персонажей в реальных людей. Интересно смотреть, как герои средневековой, по сути, истории задаются вопросами, актуальными для нашего дня: как понять, что твой бойфренд токсичный, почему нельзя терпеть домашнее насилие и так далее. Как стоят перед выбором, как сомневаются.
Веришь им не только из-за актерской игры, но и благодаря современным костюмам: страдающая Любава облачена в брюки, блузку, а ее заплаканные глаза скрыты солнцезащитными очками. Волхова — в легкомысленном летящем платье (потом меняет его на юбку). А Садко в черных брюках, майке и сером джемпере неуловимо походит на главного героя с афиши фильма "Паразиты".
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального музея имени А.А. Бахрушина

Владимир Егоров, эскиз декорации к опере "Садко" 1912 года. Сцена "Подводное царство. Терем царя морского".

Егоров Владимир Евгеньевич (1878-1960). Эскиз декорации. Подводное царство. Терем Царя Морского. Москва. Опера С.И. Зимина. Садко Римский-Корсаков Н.А. 1912 г.
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Владимир Егоров, эскиз декорации к опере "Садко" 1912 года. Сцена "Подводное царство. Терем царя морского".

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального музея имени А.А. Бахрушина
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального музея имени А.А. Бахрушина

Константин Коровин, эскиз декорации к опере "Садко" 1906 года. Сцена "Подводное царство".

Коровин К.А. Садко. Эскиз декорации. Подводное царство. Москва. Императорский Большой театр. 1906 г.
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Константин Коровин, эскиз декорации к опере "Садко" 1906 года. Сцена "Подводное царство".

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального музея имени А.А. Бахрушина
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Владимир Егоров, эскиз декорации к опере "Садко" 1912 года. Сцена "Подводное царство. Терем царя морского".

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального музея имени А.А. Бахрушина
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Константин Коровин, эскиз декорации к опере "Садко" 1906 года. Сцена "Подводное царство".

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального музея имени А.А. Бахрушина
Дмитрий Черняков использовал эскизы декораций прошлых лет. В первой сцене пиршества терем (или хоромы) сделан по работам Аполлинария Васнецова. "Берег Ильмень-озера" — это рисунки Ивана Билибина (подсвеченный месяц на фоне тонких деревьев создает эффект трафарета).
Следующая за ними "Горница в доме Садко" принадлежит кисти Николая Рериха. Это наброски к неосуществленной постановке Сергея Дягилева в лондонском Ковент-Гардене. Ну а самое яркое — нижегородское "Торжище" Константина Коровина. Основой сцены в подводном дворце послужило произведение Владимира Егорова (автора легендарной "Синей птицы" МХАТа).
Интересно, что все декорации стали монументальными: если это Новгород, то готовьтесь увидеть крепостные стены, башенки и покатые крыши. Если городские хоромы, то перед вами вырастут многометровые колонны, деревянные стены с окнами из разноцветной слюды. Ну а подводный дворец надо видеть самому: браться описывать его — дело неблагодарное. Можно только сказать, что столько подсветки, движущихся декораций-трансформеров и сверкающих всеми цветами радуги костюмов на Исторической сцене давно не было.
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
27 сентября 2019, 08:00Культура
Цирк Франдетти теперь в Большом. Премьера "Сказки о царе Салтане"
700005
КультураТеатрКовент-ГарденФрэнсис Форд КопполаДмитрий ЧерняковСергей ДягилевНиколай IIБольшой театрНиколай Римский-КорсаковКонстантин КоровинИван Билибин (художник)ВолховНиколай Рерих
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