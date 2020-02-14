Аналитики объяснили рекордное укрепление рубля

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. За первые три дня недели рубль подорожал относительно доллара на 2,3% — с 64,3 до 62,9. В четверг началась небольшая коррекция, однако аналитики полагают, что это ненадолго. С чем связано укрепление национальной валюты — в материале РИА Новости.

Долларовые реки

Такой динамики рубль не демонстрировал с сентября. Как указывают в "Открытие Брокер", спекулянты, ставившие на рост доллара, продают валюту и фиксируют прибыль. Главная причина — действия американского Федрезерва, который буквально заливает рынок ликвидностью.

С 15 октября ФРС выкупает краткосрочные казначейские облигации (сроком до года) на 60 миллиардов в месяц и каждый день предоставляет банкам 120 миллиардов кредитов РЕПО.

Только в декабре в финансовую систему страны закачали почти полтриллиона. "Резкое увеличение денежных вливаний на межбанковский рынок требуется для того, чтобы избежать повторения скачка ставок краткосрочного кредитования в конце года", — пояснил тогда глава Федрезерва Джером Пауэлл.

Расширение баланса ФРС за полгода почти на 400 миллиардов сильно способствовало укреплению рубля, подчеркивают аналитики.

"Эта денежная масса устремилась в том числе и на развивающиеся рынки", — отмечает Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс".

"Приток иностранных инвесторов на российский рынок резко усилил рубль, росту курса которого помешало только снижение аппетита к риску на фоне новостей о коронавирусе", — добавляет Эдуард Лушин, начальник казначейства СДМ-Банка.

По словам вице-президента, начальника управления казначейства "Ренессанс Кредита" Виктора Касьянова, важную роль сыграли торговое соглашение первой фазы между Китаем и США, а также декабрьская встреча ОПЕК+ в Вене, где договорились о существенном сокращении добычи нефти.

"Все это на фоне смягчающейся политики ФРС сформировало к концу года глобальную волну оптимизма. Нефть выросла на 17%, нерезиденты раскупили российские активы, в том числе ОФЗ на четыре миллиарда долларов, а рубль укрепился на семь процентов", — говорит он.

Аппетит к риску и нефть

В первые полтора месяца 2020-го рубль растерял часть прошлогоднего роста и вернулся к уровням начала декабря. Причина совершенно непредсказуемая: эпидемия коронавируса в Китае и Юго-Восточной Азии. Сокращение мировой торговли и ослабление экономической активности обрушило фондовые и сырьевые рынки. Инвесторы приступили к выводу средств из активов развивающихся стран.

Однако как только негативные ожидания пошли на спад, настроения поменялись.

"Стало ясно, что уже через месяц китайская экономика начнет восстанавливаться, а общий ущерб будет небольшим. Поэтому деньги снова потекли на развивающиеся рынки, в том числе и в российские активы", — уточняет вице-президент QBF Владимир Масленников.

Рубль поддерживает и восстановление цен на нефть, констатируют аналитики Nordea Bank.

"На фоне сообщений о ежедневном снижении числа заболевших интерес инвесторов к активам развивающихся стран усиливается. Падение нефтяных котировок приостановилось: стоимость барреля Brent увеличилась на 1,4% — до 54 долларов. И рубль тоже прибавил", — подтверждает Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит.

Аналитики не исключают, что котировки вернутся к 60 долларам за баррель, и это пойдет рублю только на пользу.

Бюджетное правило

Наконец, следует учесть и внутренние факторы — в частности, сообщение о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и предстоящая в связи с этим реализация иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

"Акции приобретают за средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), затем эта валюта, как заявили в ЦБ, будет продаваться в течение трех-семи лет на внутреннем рынке. Эти разъяснения усилили рост рубля", — указывает Владимир Масленников.