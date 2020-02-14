Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T11:31+0300
https://ria.ru/20200214/1564662692.html
Джейн Рамбл: добычи минеральных ресурсов в Антарктике пока не будет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564663774_0:148:2729:1683_1036x0_80_0_0_1c7772f0b7ca17f5062c1b76c0f3fef1.jpg
РИА Новости

Джейн Рамбл: добычи минеральных ресурсов в Антарктике пока не будет

11:30 14.02.2020 (обновлено: 11:31 14.02.2020)
578
CC BY-SA 4.0 / Jane.Rumble / Британский географ Джейн Рамбл
Британский географ Джейн Рамбл
CC BY-SA 4.0 / Jane.Rumble /
Глава полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл, побывавшая с визитом в Москве, рассказала в интервью РИА Новости, есть ли перспективы начать добычу углеводородов в Антарктике, могут ли Лондон и Москва вступить в территориальный спор за антарктические территории и как бороться с изменением климата в Арктике.
— Какие встречи вы провели в Москве? Какие темы стали на них основными?
— Главным образом мы проводили встречи с представителями МИД России, но также с представителями Росрыболовства и Росгидромета. В основном мы обсуждали вопросы, связанные с Антарктикой, но также и Арктику.
— Как вы оцениваете перспективы использования Северного морского пути (СМП) с точки зрения экономики, экологии и безопасности? Заинтересованы ли британские компании в перевозках грузов по Северному морскому пути?
— Почему мы вообще интересуемся Северным морским путем? Прежде всего из-за таяния льдов в Арктике. Так что при рассмотрении возможности использовать этого путь в будущем, во-первых, надо понять, что происходит со льдами в Арктике. Некоторые прогнозы показывают, что Арктика может полностью лишиться льда к 2040 году. Согласно другим прогнозам, будет некоторое замедление (таяния – прим. ред.). Интерес к Северному морскому пути растет, но на данный момент он не имеет такого большого значения на глобальном уровне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
2 февраля, 05:34
Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
— То есть сейчас мы не можем говорить о каких-то конкретных проектах, которые бы заинтересовали британскую сторону в использовании Северного морского пути?
— На данный момент мы не видели интереса со стороны британских компаний. Это отношение может измениться, но на данном этапе, думаю, нет четкой ясности по срокам, когда уровень льда позволит осуществлять навигацию. Есть интерес к тому, как ситуация может развиваться в будущем. Но никто не заявляет, что хочет выйти на этот путь в ближайшее время.
— В целом какое отношение у бизнеса и общественности в Британии к использованию Северного морского пути? Некоторые компании, например Nike, уже заявили, что не будут использовать СМП из соображений экологии. Есть ли подобная обеспокоенность у британских компаний?
— Пока такой обеспокоенности не высказывалось. Но думаю, в Соединенном Королевстве очень сильное экологическое лобби. Так что мне кажется, если какая-то компания обозначит свою заинтересованность в судоходстве в арктических водах, она может столкнуться с давлением со стороны защитников окружающей среды, как это было с другими компаниями. Но я думаю, одна из причин, почему есть такое давление экоактивистов, заключается в том, что сейчас СМП покрыт льдом. Так что навигация по нему сопряжена с некоторыми трудностями. По мере того как лед будет сходить, обстоятельства изменятся. Скорее всего, речь будет идти о каких-то краткосрочных проектах.
Атомный ледокол Ямал в Карском море
10 апреля 2019, 14:54
Совокупные инвестиции в СМП могут превысить 1 трлн рублей до 2024 года
— Великобритания имеет статус страны-наблюдателя в Арктическом совете. В чем Лондон видит свое участие в работе Совета? Насколько широко Британия представлена в исследованиях Арктики и будет ли она расширять свое научное присутствие в Арктическом регионе?
— Да, мы являемся наблюдателями при Арктическом совете с момента его создания в 1996 году. Мы очень серьезно относимся к взаимодействию с Арктическим советом. Мы не можем стать его членом, так как в него входят только арктические государства, а Великобритания к ним не относится. Тем не менее мы ближайший сосед для Арктического региона. Арктика влияет на нашу погоду, с Арктики приходят океанские течения, и в Арктику с юга приходит загрязнение окружающей среды. Так что у нас большой интерес к Арктике, у нас в приоритете научные исследования. Соединенное Королевство занимает четвертое место по масштабам арктических исследований и первое место в этой области среди неарктических государств.
— Какие общие точки соприкосновения у Великобритании и России по вопросам Арктики вы видите?
— У нас общий интерес к научной деятельности, потому что нам нужно понимать, какие процессы происходят в Арктическом регионе. У нас общие интересы в области прогнозирования того, что будет происходить с Северным Ледовитым океаном. Его центральная часть – это международное пространство. В Великобритании мы хорошо осознаем, что не являемся арктическим государством и решения, затрагивающие территорию Арктики, принимаются правительствами стран региона, но мы можем оказать содействие по части научной информации, оценок. Конечно, у Великобритании есть заинтересованность в деятельности в Арктике, так что мы должны быть уверены, что правильно понимаем режим, который предусмотрен для ее проведения.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
13 февраля, 13:00
Николай Кудашев: Россию интересует сотрудничество с Индией в Арктике
— Какие меры может предложить Великобритания для снижения воздействия изменения климата на Арктику, какие риски и, наоборот, возможности могут принести климатические изменения в регионе?
— Великобритания твердо придерживается цели решения вопросов изменения климата. В ноябре мы принимаем у себя 26-ю конференцию ООН по изменению климата. Соединенное Королевство стала первой страной, которая взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя к 2050 году. Мы надеемся, что к нам присоединятся и другие страны, так как очевидно, что изменение климата, потепление в Арктике происходит не вследствие деятельности в самой Арктике, а из-за стран вне этого региона. Так что основная задача это борьба с глобальным изменением климата, потому что это единственный способ предотвратить дальнейшее потепление в Арктике.
— Будет ли российская сторона приглашена на конференцию по климату?
— На конференцию будут приглашены все участники Соглашения по климату, основная встреча пройдет в ноябре в Глазго. Это встреча, на которую Россия может направить своих представителей, думаю, с точки зрения формальностей будет направлено официальное приглашение. Конечно, Россия – одна из ключевых стран для достижения прогресса в вопросах изменения климата.
— В этом году исполнилось 200 лет со дня открытия Антарктиды. Как развивается сотрудничество России и Великобритании в этой сфере? Намечаются ли какие-то новые совместные проекты?
— У Великобритании и России есть общая история освоения Антарктики. Также две наши страны вошли в число первых подписантов Договора об Антарктике, которому уже 60 лет. Рамки сотрудничества установлены системой Договора об Антарктике. За год мы проводим за встречами с российскими коллегами в общей сложности в месяц. Две недели говорим о вопросах Договора об Антарктике и две недели обсуждаем вопросы рыболовства. Буквально сегодня мы говорили об общих вызовах, которые стоят перед нами. В той связи мы пришли к общему мнению, что система договора является очень надежным фундаментом, очень хорошей основой для международного сотрудничества. Договор существует уже 60 лет, это позитивный момент. Но Антарктика становится более доступной, до нее проще добраться, там расширяется международное присутствие. Есть вызовы, которым мы должны вместе найти решения. У нас с российскими коллегами схожие взгляды на необходимость эффективного управления международной деятельностью в Антарктике. У нас несколько различаются позиции по вопросам защиты морских живых организмов, так что мы обсуждали, как достичь прогресса по этому направлению.
Антарктида
13 февраля, 09:00
Полярные исследователи рассказали о жизни в Антарктиде
— По каким конкретно аспектам позиции Великобритании и России схожи и различны?
— Думаю, мы согласны в том, что система Договора об Антарктике надежна и предлагает подходящие рамки для сотрудничества. Так что мы вместе придерживаемся задач договора: поддерживать мирный характер деятельности, способствовать научной работе. Также мы придерживаемся общего мнения, что для достижения этих целей нам нужна надежная система регулирования, которая четко прописывает, как осуществлять, например, научную работу или туристические проекты.
— Видите ли вы риски пересмотра системы Договора об Антарктике на фоне растущего интереса к месторождениям углеводородов вблизи континента? В частности, может ли быть вынесен на обсуждение вопрос о международном признании территориального суверенитета над районами Антарктиды разных стран?
— Договор об Антарктике бессрочный. Протокол о защите окружающей среды, который запрещает коммерческое использование минеральных ресурсов также носит бессрочный характер. Положение о пересмотре договора все равно предусматривает необходимость консенсуса для открытия Антарктики для добычи минеральных ресурсов. Сейчас и в будущем все страны-участницы договора должны будут прийти к соглашению о том, чтобы приступить к добыче минеральных ресурсов, а я не вижу такой перспективы в ближайшем будущем просто потому, что в Антарктиде крайне затратно этим заниматься. К тому же мы пока не исчерпали минеральные ресурсы в других регионах, так что нет острой необходимости вести добычу в Антарктике.
— Возможны ли территориальные споры Великобритании с Россией, которая пока не заявила о своих притязаниях на территории Антарктиды, но оставила за собой право выступить с ними в будущем?
— Великобритания заявила свои притязания на Антарктику в 1908 году, затем это сделали еще несколько стран. Это продолжалось до Второй мировой войны. Во время холодной войны США и Советский Союз заявили, что не признают какие-либо из этих притязаний, потому что Антарктика могла бы принадлежать им. Это вызвало некоторую напряженность, так что в 1959 году был согласован Договор об Антарктике. Он откладывает все притязания и основания для таких притязаний и указывает, что на время действия Договора все его положения не должны служить для поддержания или отрицания притязаний. Так что у России и Великобритании много общего в том, что касается защиты этого Договора, потому что он отвечает интересам обоих государств. Поэтому, будучи в числе первых подписантов Договора, мы очень твердо настаиваем на его сохранении.
Дмитрий Медведев
Дополняется
Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
— Получается, никаких споров между Россией и Великобританией не предвидится?
— В том, что касается притязаний на Антарктику, нет.
100004
Обсудить 0
ВеликобританияАнтарктидаРоссияИнтервью - АвторыВ мире
Рекомендуем
Посол России в Бразилии Сергей Акопов
Сергей Акопов: Россия прорабатывает идею поставок газа в Бразилию
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов выступает на церемонии зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе
Евгений Лукьянов: власти Латвии пока не желают посетить парад Победы
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
Владислав Шапша: важно сохранить темп развития Калужской области
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Куба Андрей Гуськов
Андрей Гуськов: Куба будет погашать российские кредиты
Разведчик Алексей Ботян
Век героя: ушел великий разведчик Алексей Ботян
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
Константин Внуков: россияне смогут платить картой "МИР" во Вьетнаме
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Александр Мацегора: КНДР уже не намерена торговаться с США по мелочам
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
Николай Кудашев: Россию интересует сотрудничество с Индией в Арктике
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Михаил Галузин: надеемся увидеть российский флаг на Олимпиаде в Токио
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин на пресс-конференции в Гааге. 2018 год
Александр Шульгин: Россия продолжит выступать против атрибуции в ОЗХО
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Владимир Ермаков: США явно не готовы к новому ДСНВ
Директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Андрей Кемарский
Андрей Кемарский: успехи России в Африке вызывают ревность у США
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
Николай Кобринец: новый кризис в ПАСЕ может стать для нее фатальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
04:10ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей
Лента новостейМолния