Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-14T06:50+0300
https://ria.ru/20200214/1564658126.html
Выяснилось, где путешественники проведут 23 февраля и 8 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/155219/14/1552191449_0:161:3000:1849_1036x0_80_0_0_21d7a91941baf94817fe279b13bece44.jpg
РИА Новости

Выяснилось, где путешественники проведут 23 февраля и 8 марта

06:50 14.02.2020
277
© РИА Новости / Сергей МамонтовЛувр
Лувр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Выяснилось, где путешественники проведут длительные выходные с захватом 23 февраля и 8 марта, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса опросили 1633 пользователей.
Большинство респондентов — 80 процентов — сказали, что не планируют путешествовать в эти даты. Некоторые даже отметили, что хотят провести праздники по-домашнему.
Но если подарком станет путешествие, почти никто не откажется от такой возможности: в этом случае останутся дома всего шесть процентов опрошенных.
Каждый пятый пользователь сообщил, что подготовил своим близким сюрприз — тур на ближайшие гендерные праздники.
Большинство туристов сообщили, что если ехать куда-то на длинные выходные, то — за границу. О путешествии по России мечтают 17 процентов опрошенных.
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
12 февраля, 08:00Туризм
Сказка для туриста. Как легенды делают города известными
020010
ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Собеседование при приеме на работу
Исследование: работодатели ждут от соискателей любви к людям и работе
Грустная девушка с чемоданом
Эксперты выяснили, в каких странах "дискриминируют" одиноких туристов
Американская певица Билли Айлиш
Билли Айлиш опубликовала ролик с песней для фильма о Джеймсе Бонде
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Чите выписали жену и дочь переболевшего коронавирусом китайца
Гондурас
В Гондурасе банда атаковала суд и отбила осужденного главаря
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Число новых заражений коронавирусом за пределами Хубэя снижается
Тигренок
На обочине дороги в Хабаровском крае нашли мертвого тигренка
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Ранняя весна в Измайловском парке
Врач рассказал об опасности ранней весны
Семейные отношения
Эксперты выяснили, о чем российские пары чаще всего спорят на отдыхе
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
Полиция на месте стрельбы в Бангкоке. 14 февраля 2020
СМИ: в Бангкоке ищут мужчину, совершившего не менее 50 выстрелов
Мессенджер WhatsApp
Жителя Колымы будут судить за развращение девочки в WhatsApp
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Источник: в районной прокуратуре под Красноярском проводят обыски
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
04:10ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей
Лента новостейМолния