Выяснилось, где путешественники проведут 23 февраля и 8 марта

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Выяснилось, где путешественники проведут длительные выходные с захватом 23 февраля и 8 марта, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса опросили 1633 пользователей.

Большинство респондентов — 80 процентов — сказали, что не планируют путешествовать в эти даты. Некоторые даже отметили, что хотят провести праздники по-домашнему.

Но если подарком станет путешествие, почти никто не откажется от такой возможности: в этом случае останутся дома всего шесть процентов опрошенных.

Каждый пятый пользователь сообщил, что подготовил своим близким сюрприз — тур на ближайшие гендерные праздники.