Выяснилось, где путешественники проведут 23 февраля и 8 марта

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Выяснилось, где путешественники проведут длительные выходные с захватом 23 февраля и 8 марта, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса опросили 1633 пользователей.
Большинство респондентов — 80 процентов — сказали, что не планируют путешествовать в эти даты. Некоторые даже отметили, что хотят провести праздники по-домашнему.
Но если подарком станет путешествие, почти никто не откажется от такой возможности: в этом случае останутся дома всего шесть процентов опрошенных.
Каждый пятый пользователь сообщил, что подготовил своим близким сюрприз — тур на ближайшие гендерные праздники.
Большинство туристов сообщили, что если ехать куда-то на длинные выходные, то — за границу. О путешествии по России мечтают 17 процентов опрошенных.
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