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2020-02-14T14:17+0300
https://ria.ru/20200214/1564645457.html
Куда пойти в День всех влюбленных: необычные романтические идеи
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РИА Новости

Куда пойти в День всех влюбленных: необычные романтические идеи

10:10 14.02.2020 (обновлено: 14:17 14.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДень святого Валентина в олимпийской столице
День святого Валентина в олимпийской столице
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Галина Соколова. Сегодня во многих странах мира отмечают День всех влюбленных, или День святого Валентина. Несмотря на то что это католический праздник, полюбили его и в России. Куда сходить, чтобы удивить вторую половинку, а не сидеть в кино или ресторане, — в материале РИА Новости.

Послушайте про "Самые скандальные истории любви"

Организаторы автобусной экскурсии "Самые скандальные истории любви" обещают рассказать о том, как любовнице Михаила Булгакова удалось стать его женой, где находится "дом страданий и любви" Ивана Бунина, что скрывает самая провокационная и странная повесть Владимира Маяковского, и многое другое.
© Фото : предоставлено Московским государственным музеем С.А. Есенина

Сергей Есенин и Айседора Дункан в Берлине. Фото сделано в мае-июне 1922 года

Сергей Есенин и Айседора Дункан в Берлине. Фото сделано в мае-июне 1922 года
1 из 3

Сергей Есенин и Айседора Дункан в Берлине. Фото сделано в мае-июне 1922 года

© Фото : предоставлено Московским государственным музеем С.А. Есенина
© Фото : Public domain

Любовь Белозерская и Михаил Булгаков

Любовь Белозёрская и Михаил Булгаков
2 из 3

Любовь Белозерская и Михаил Булгаков

© Фото : Public domain
© РИА Новости / Б. Казаков

Писатель Антон Павлович Чехов и его жена — актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ялта, 1901 год. Репродукция

Писатель Антон Чехов и его жена актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова в Ялте. 1901 год
3 из 3

Писатель Антон Павлович Чехов и его жена — актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ялта, 1901 год. Репродукция

© РИА Новости / Б. Казаков
1 из 3

Сергей Есенин и Айседора Дункан в Берлине. Фото сделано в мае-июне 1922 года

© Фото : предоставлено Московским государственным музеем С.А. Есенина
2 из 3

Любовь Белозерская и Михаил Булгаков

© Фото : Public domain
3 из 3

Писатель Антон Павлович Чехов и его жена — актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ялта, 1901 год. Репродукция

© РИА Новости / Б. Казаков
Участники экскурсии побывают в Доме Михаила Булгакова, у памятника Ивану Бунину на Поварской улице, остановятся около особняка Айседоры Дункан на Пречистенке, где услышат стихи Сергея Есенина и окунутся в атмосферу Москвы начала XX века.
В программу входит прогулка около стен Московского Кремля. Здесь слушатели узнают историю любви Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой. Наконец, ведущий экскурсии напомнит о том, какой была первая встреча Антона Чехова и Ольги Книппер.
Билеты можно приобрести онлайн.

Проведите репетицию свадьбы на самой высокой смотровой площадке Европы

На крыше башни "Федерация" делового центра "Москва-Сити" находится уникальный объект — самая высокая смотровая площадка Европы — PANORAMA360.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПосетители смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89-м этаже башни "Федерации" международного делового центра "Москва-Сити"
Посетители смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89-м этаже башни Федерации международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Александр Вильф
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Посетители смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89-м этаже башни "Федерации" международного делового центра "Москва-Сити"
В День всех влюбленных на 89-м этаже будет организована тематическая фотозона — подписчики в инстаграме умрут от восторга. А еще там устроят импровизированный загс — потенциальному жениху точно некуда будет сбежать. Вы даже получите соответствующий сертификат, правда, от PANORAMA360. Вечером выступит джазовый дуэт (женаты ли они, неизвестно).
Посетители в неограниченном количестве смогут дегустировать мороженое и шоколад. Сладости производят на фабриках, которые находятся прямо здесь. Только не забудьте заранее приобрести билет.

Небанальные "Ромео и Джульетта" в РАМТе

Самая известная пьеса Шекспира в переводе Осии Сороки без пышных костюмов и громких признаний — спектакль "Ромео и Джульетта" в РАМТе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБилетная касса Российского академического молодежного театра в Москве
Билетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Билетная касса Российского академического молодежного театра в Москве
Режиссер постановки Егор Перегудов постарался уйти от "привычно романтической сказочности" и рассказать эту историю иначе. Теперь герои заранее знают, что все закончится трагедией. Несмотря на это, они продолжают любить и бороться.

"Ограбьте банк" — укрепите отношения

Попробуйте за час стать лучше Бонни и Клайда в остросюжетном квесте "Ограбление банка".
© Depositphotos / fergregoryГрабитель банка
Грабитель банка
© Depositphotos / fergregory
Грабитель банка
Известный коллекционер заказывает команде грабителей украсть из банковского хранилища дорогой артефакт. К сожалению, плана нет. Поэтому придется импровизировать. У участников квеста будет всего час, чтобы выполнить задание босса и не попасться властям.
Эта игра проходит в ТРЦ "Авиапарк". Забронировать места и ознакомиться с другими подробностями можно на сайте.

Где искать любовь? На катке на ВДНХ

Самый большой каток Европы подготовил праздничную программу для тех, кто уже встретил свою пару, и тех, кто находится в поиске. Как минимум, без "валентинки" в этот вечер никто не уйдет, их будут раздавать аниматоры.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
Для тех, кто придет один, на катке впервые проведут серию знакомств в формате speed dating. Это значит, что у вас и вашего собеседника будет всего несколько минут на то, чтобы понять, насколько вы подходите друг другу. Ищите свою судьбу около фонтана "Дружба народов". И не забудьте пройти онлайн-регистрацию.
Начиная с 18:30 и до 22:30 на сцене катка пройдет концертно-развлекательная программа с участием кавер-групп и популярных исполнителей, каких — секрет. Но известно, что всех гостей придет поздравить актер Александр Петров. В этот день выходит фильм "Лед 2", в котором он сыграл главную роль.
На Детском катке тоже пройдет обмен "валентинками".

На выставке "Фамильные ценности" в Музее Москвы пройдет стильная вечеринка

Вместе со студентами из Школы дизайна НИУ ВШЭ пары смогут сделать свадьбу такой, какой захотят.
© Depositphotos / Ruslan GrigorievМолодожены
Молодожены
© Depositphotos / Ruslan Grigoriev
Молодожены
В pop-up (бутики или небольшие магазины, которые работают совсем недолго — от нескольких дней до месяца, и могут находиться в самых разных местах. — Прим. ред.) все желающие смогут примерить платья и костюмы молодых дизайнеров или украсить повседневный образ необычными аксессуарами, а потом во всем этом "пожениться".
Еще в музее пройдет перформанс "Приданое", основательницы свадебного агентства посоветуют каждой паре, что лучше всего смотрелось бы на их торжестве. А еще расскажут о том, какое приданое было популярно в прошлом и сейчас.

Московский зоопарк: каждой паре — по одному билету

В День святого Валентина влюбленные смогут принять участие в акции "1+1". Для этого достаточно будет в один голос сказать кассиру дату своего знакомства.
© Фото : Московский зоопарк/Михаил СемёновКошачьи лемуры в Московском зоопарке
Кошачьи лемуры в Московском зоопарке
© Фото : Московский зоопарк/Михаил Семёнов
Кошачьи лемуры в Московском зоопарке
С 10:30 до 16:00 в зоопарке пройдут показательные кормления. Так, если вы успеете, то увидите, как северные морские котики будут есть свежую сельдь и кальмаров, а балтийские тюлени — морепродукты. После этого, если у животных останутся силы, они покажут зрителям акробатические трюки.
Съедобные "валентинки" получат двупалые ленивцы, азиатские слоны, суматранские и борнейские орангутаны и другие приматы и земноводные жители зоопарка.

Бесплатный мастер-класс по скрапбукингу — любовь на память

Сделать "валентинку" в этой технике смогут все желающие в центре творчества и досуга в Бабушкинском парке с 17:00. Вход свободный.
© Depositphotos / VadimVaseninРукоделие
Рукоделие
© Depositphotos / VadimVasenin
Рукоделие
Скрапбукинг (от английского scrap — кусочек, клочок и book — книга) — вид рукоделия, когда с помощью вырезок из газет, картона, цветной бумаги, пуговиц, ленточек и многих других элементов создают предметы на память. Например, семейные фотоальбомы или открытки.
Каждая вещь получается уникальной. Поэтому такой "валентинки" точно ни у кого больше не будет.

"Порко Россо" — снимет ли любовь чары с летчика, превращенного в свинью?

Если уж идти в кино, то на что-нибудь редкое — например, на аниме 1992 года в стиле магического реализма от гениального Хаяо Миядзаки. В День святого Валентина несколько московских кинотеатров решили показать этот фильм.
© Japan Airlines (1992)Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки "Порко Россо"
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки Порко Россо
© Japan Airlines (1992)
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки "Порко Россо"
Участник Первой мировой войны, летчик Марко после ее окончания разочаровывается в людях и жизни. Тем самым он навлекает на себя проклятие и частично превращается в свинью. Но от профессии он не отказывается. Герой выбирает себе новое имя Порко Россо (от итальянского — "алый свин") и начинает ловить воздушных пиратов. А еще знакомится с красавицей автомехаником Фио. Удастся ли победить злодеев и освободить Порко от чар?
Ленту можно посмотреть в "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате, "Каро 8 Капитолий Вернадского", "Каро Vegas 22" и "Москино Вымпел". Правда, большинство сеансов утренние.
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КультураАлександр Петров (актер)Стиль жизниНовости культурыВыставкиМосква-СитиВДНХРоссийский академический молодежный театрМузей МосквыМосковский зоопаркМоскваЕвропаСпорт
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