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"Готовятся к удару": зачем НАТО подминает под себя Северную Македонию
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РИА Новости

"Готовятся к удару": зачем НАТО подминает под себя Северную Македонию

08:00 14.02.2020 (обновлено: 11:40 14.02.2020)
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© AFP 2020 / Sasa Djordjevic Военнослужащие армии Сербии на границе с Македонией
Военнослужащие армии Сербии на границе с Македонией
© AFP 2020 / Sasa Djordjevic
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Вслед за Черногорией к НАТО вскоре присоединится еще одна балканская страна — парламент Северной Македонии ратифицировал документ о вступлении в альянс. Сейчас в крупнейшем военном блоке мира 29 участников. Усилит ли небольшое государство на юго-востоке Европы Организацию Североатлантического договора и что представляют собой его вооруженные силы — в материале РИА Новости.

Не хватает денег

По данным ежегодного информационного бюллетеня The Military Balance 2019, в Северной Македонии восемь тысяч военнослужащих. Армия сформирована в 1992-м после распада Югославии. Тогда это было плохо экипированное и слабо оснащенное воинство, располагавшее всего четырьмя поврежденными танками Т-34 и допотопным стрелковым оружием. Однако правительство сразу взяло курс на вступление в НАТО. Северомакедонская армия способствовала альянсу в бомбардировках Сербии в 1999-м. В том же году страна присоединилась к Плану действий по членству в НАТО и принялась реформировать вооруженные силы.
© AP Photo / Boris GrdanoskiОфицер Вооруженных сил Республики Македонии проверяет оружие солдат перед отправкой в Ирак
Офицер вооруженных сил Республики Македонии проверяет оружие солдат перед отправкой в Ирак
© AP Photo / Boris Grdanoski
Офицер Вооруженных сил Республики Македонии проверяет оружие солдат перед отправкой в Ирак
Македонцы были последовательными союзниками США и НАТО в большинстве военных операций. Более 240 военнослужащих республики с августа 2002-го принимали участие в войне в Афганистане в составе сил международной коалиции. С июня 2003-го по декабрь 2008 года небольшой контингент помогал американцам в Ираке. Ключевым для реформирования вооруженных сил стал 2006-й, когда в Македонии полностью отменили всеобщую воинскую повинность и перешли к профессиональной контрактной армии.
Как утверждается в The Military Balance 2019, в минувшем году Северная Македония потратила на военные нужды чуть более 108 миллионов долларов. Авторы бюллетеня отмечают: хотя участие страны в международных военных операциях повысило ее логистические возможности, остаются серьезные проблемы с состоянием парка боевой техники, где преобладают устаревшие советские образцы. И подтянуть их к стандартам НАТО пока проблематично.
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Северной Македонии остро не хватает средств ПВО, а также противотанковых систем большой дальности. Эксперты указывают: самостоятельно производить современное оружие страна не в состоянии, а на его покупку за рубежом не хватает денег.

Скромные силы

Сухопутные войска Северной Македонии состоят из сил быстрого реагирования, сил поддержки и стратегического резерва. В первые входят две пехотные бригады и бронетанковый батальон. Силы поддержки представлены артиллерийским полком, батальоном ПВО, ротой РХБЗ, батальоном связи и логистики, инженерным батальоном, ротами разведки и военной полиции. В стратегическом резерве — две пехотные бригады.
В танковом батальоне числятся 30 танков Т-72А, закупленных в 1990-х в Болгарии и на Украине. У пехотных бригад — 11 боевых машин пехоты БМП-2, десять бронированных тягачей МТ-ЛБ, десять дозорных машин БРДМ-2, около 70 бронетранспортеров БТР-70 и БТР-80, а также девять греческих Leonidas, 28 американских M113 и 84 немецких броневика TM-179 Hermelin. Кроме того, у сухопутных войск есть около 80 "Хаммеров". К 2028-му Северная Македония планирует избавиться от части советской техники и закупить в США 56 современных БТР Stryker и 96 бронеавтомобилей JLTV.
© AP Photo / Boris GrdanoskВоеннослужащие Македонии во время учений на полигоне Криволак
Военнослужащие Македонии во время военных учений на полигоне Криволак
© AP Photo / Boris Grdanosk
Военнослужащие Македонии во время учений на полигоне Криволак
Артиллерия сухопутных войск — это прежде всего 12 122-миллиметровых установок реактивных систем залпового огня "Град" и 12 югославских 128-миллиметровых РСЗО M-63 Plamen. Ствольные системы представлены 14 американскими 105-миллиметровыми гаубицами M-56 и 56 советскими М-30, применявшимися еще в годы Великой Отечественной. Кроме того, имеются 39 120-миллиметровых минометов советского и югославского производства. Из более-менее значимых противотанковых средств — лишь несколько французских ПТРК "Милан".
Военно-воздушные силы располагают всего шестью самолетами: одним советским Ан-2 и пятью чехословацкими учебно-тренировочными Z-242. Даже армейская авиация вооружена посерьезнее: шесть ударных Ми-24В и четыре военно-транспортных Ми-17, переданных Украиной и модернизированных израильской компанией Elbit, а также два американских многоцелевых UH-1H Iroquois. В ПВО — восемь советских ЗРК ближней дальности "Стрела-10", несколько ПЗРК "Игла-1" и 36 шведских скорострельных 40-миллиметровых зенитных орудий Bofors.
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Восточное направление

Американцы всецело поддерживают стремления Скопье вступить в НАТО, а значит, это лишь вопрос времени. Постпред США при Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Северная Македония присоединится к военному блоку уже к лету.
Против этого еще в ноябре высказался директор 4-го Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон. Он сообщил РИА Новости, что расширение НАТО подрывает доверие и стабильность в Европе и усиливает конфронтацию. Дипломат подчеркнул, что вовлечение новых стран в антироссийскую политику и военное планирование альянса не способствует безопасности континента.
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Конечно, дело тут даже не возможностях Вооруженных сил Северной Македонии. Малочисленная и слабоэкипированная армия вряд ли усилит и без того мощный Североатлантический альянс. Военные эксперты убеждены, что американцам нужны не македонские солдаты и танки, а территория этой страны — для действий на восточном направлении.
"США планируют использовать Северную Македонию как плацдарм, — объяснил РИА Новости первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — Там можно разместить ракеты средней дальности, способные бить по целям в России на значительную глубину, развернуть авиабазы и средства системы противоракетной обороны. А население Македонии для американцев — это просто пушечное мясо".
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Юрий ПилипсонВойска РХБЗКонстантин СивковБМП-2БТР-80Т-34Безопасность
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